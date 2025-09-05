Cultura y Espectáculos > Este domingo 7 de septiembre
La seguridad, la razón detrás de la suspensión del Omegazo 2024: este año vuelve con todo
POR REDACCIÓN
El festejo popular que Omega viene impulsando desde hace años volverá a realizarse este domingo 7 de septiembre en la Plaza Monseñor Ítalo Severino Di Stéfano, frente a la Terminal de Ómnibus de Capital. Tras una pausa en 2024, el “Omegazo Niño Fest” volverá a reunir a miles de familias con una propuesta pensada especialmente para los chicos, con espectáculos artísticos, sorteos y el tradicional chocolate.
El evento nació como un gesto de la banda sanjuanina hacia la niñez y se consolidó con el paso del tiempo como una cita esperada en el calendario cultural. En 2023, la convocatoria en la Plaza de la Joroba fue tan multitudinaria que desbordó incluso hacia las calles, lo que generó cierta preocupación por la capacidad de organización y seguridad, según contó Alejandro Flores en Radio Sarmiento. Esa experiencia llevó a que en 2024 no se realizara el encuentro, para evitar riesgos y analizar cómo garantizar un marco adecuado para todos los asistentes.
Este año, con mayor previsión y el acompañamiento del Gobierno de San Juan en materia de seguridad y logística, Omega decidió apostar nuevamente por la celebración. Alejandro Flores, uno de los líderes de la banda, explicó que el regreso se da en un contexto de mayor organización y con la tranquilidad de que habrá un operativo preparado para contener la masiva concurrencia. “El año pasado preferimos no hacerlo por miedo a que algo pudiera pasar con tanta gente. Esta vez lo planificamos con tiempo y el apoyo de la Provincia nos dio la confianza para volver a realizarlo”, sostuvo.
La grilla artística incluye a Piñón Fijo, figura emblemática del entretenimiento infantil, y a la banda cuartetera cordobesa El Chipote, además de propuestas locales como Magic Show, Andrés Cantos y Leo Jorquera. El cierre estará a cargo de Omega, que promete coronar la jornada con la energía que caracteriza a la agrupación liderada por los hermanos Hugo y Alejandro Flores.
El espectáculo, totalmente libre y gratuito, comenzará puntualmente a las 15 horas con una obra de teatro y se extenderá hasta las 19. Además de la música, se repartirá el que aseguran será “el chocolate más grande de la provincia”, acompañado por panificación, medialunas y golosinas aportadas por comerciantes locales, además de sorteos y regalos donados por distintas marcas sanjuaninas.
El “Omegazo” vuelve así a instalarse como una celebración masiva, fruto de la colaboración entre artistas, instituciones, comerciantes y la comunidad, que confluyen en un mismo objetivo: ofrecer un día inolvidable para los niños y sus familias.
