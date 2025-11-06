La Selección Argentina Sub 17 enfrentará este jueves a Túnez, desde las 10.30 (hora argentina), en el predio Aspire Zone de Doha, por la segunda fecha del Mundial Sub 17. El conjunto dirigido por Diego Placente buscará mantener su andar victorioso luego del triunfo inicial ante Bélgica, y podría quedar a un paso de los octavos de final si logra sumar nuevamente de a tres.

El debut albiceleste dejó buenas sensaciones: el equipo logró revertir el marcador y se impuso 3-2 con goles de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel. La victoria fue clave para iniciar con confianza un torneo en el que la Argentina busca volver a ser protagonista después de varias participaciones sin títulos.

Túnez, en tanto, llega con el ánimo en alza tras golear 6-0 a Fiyi en su estreno. El conjunto africano, conocido como Las Águilas de Cartago, mostró poder ofensivo y cuenta con jóvenes promesas como Wassin Slama y Edem Ghalleb, ambos vinculados al PSG, y el arquero Slim Bouaskar, integrante de la cantera de la Roma.

Para el partido de hoy, Placente aún no confirmó el equipo titular, aunque se espera que mantenga la base del debut. Por su parte, el técnico tunecino Amine Naffati tampoco anunció su formación, aunque se prevé que repita el esquema que utilizó frente a Fiyi.

El duelo será arbitrado por Andrea Colombo, con transmisión en vivo de D Sports. En caso de ganar, Argentina podría asegurar su clasificación a la siguiente fase, teniendo en cuenta que cerrará la fase de grupos frente a Fiyi, el rival más débil del grupo.