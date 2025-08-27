La Municipalidad de Rawson lanzará el próximo 3 de septiembre la primera Academia de Streaming gratuita, destinada a jóvenes y emprendedores que buscan potenciar sus proyectos en comunicación digital y nuevos medios. La iniciativa es impulsada por el municipio en conjunto con Telecom y se plantea como una oportunidad única para fortalecer competencias técnicas y estratégicas en el mundo digital.

El programa consistirá en cuatro clases presenciales en la Biblioteca Popular Sur, ubicada en Mendoza sur 1475, con un equipo de profesionales compuesto por comunicadores, técnicos en medios y reconocidos streamers. Durante las jornadas, los participantes aprenderán a diseñar y fortalecer su marca personal, crear contenidos de calidad para redes sociales, realizar transmisiones en vivo en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram, y aplicar nociones de marketing digital y posicionamiento online.

La capacitación busca que los jóvenes y emprendedores puedan profesionalizar sus proyectos, impulsar comercios, emprendimientos e instituciones, y abrirse camino en el mercado laboral, cada vez más vinculado a la economía del conocimiento y a las nuevas tecnologías de la comunicación. La modalidad intensiva y práctica permitirá que los participantes adquieran habilidades aplicables de manera inmediata en sus proyectos.

Para inscribirse, los interesados deberán grabar un video de 60 segundos explicando por qué desean sumarse al programa y enviarlo por WhatsApp al 2645702020 o a través de la plataforma digital LITO. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de agosto y los cupos son limitados. Los participantes seleccionados se anunciarán el 5 de septiembre.

Con esta iniciativa, Rawson se posiciona como pionero en la democratización del conocimiento digital en la provincia, brindando acceso gratuito a capacitación de calidad y ofreciendo certificación oficial a los participantes. La propuesta representa un paso más hacia la formación de talentos locales, favoreciendo la innovación y el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de la comunicación digital moderna.

Además, la academia busca generar un espacio de intercambio y networking entre los jóvenes y emprendedores, fomentando la colaboración y la creación de proyectos colectivos que potencien la presencia de Rawson en el ecosistema digital.