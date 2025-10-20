Nicolás Cabré fue uno de los invitados en el programa La Divina Noche de Dante en eltrece. Durante la entrevista, compartió detalles sobre un periodo de su carrera que calificó como el más álgido e infernal que le tocó vivir. Si bien el actor aclaró que no lo consideraría un "infierno," sí admitió que la situación le “molestaba mucho”. Cabré identificó este periodo como su “momento peor”, explicando que no disfrutaba de la exposición.

Cabré señaló que esta alta exposición no se debió a un éxito profesional, como que una película hubiera "explotado". En cambio, su exposición estaba "muy alta" sobre lo que se decía y lo que pasaba en su vida personal.

Publicidad

El actor se centró en la invasión a su esfera íntima: "Era cuando cuando ya en la vida privada había un manoseo, había unos límites que se corrían todo el tiempo y estaban permitidos. Fue un momento bravo y todo el mundo se enteró que no me gustaba”.

Cabré describió ese tiempo como “un momento medio bravo” y reconoció que el sufrimiento fue real: “Lo sufrí” y “lo pasé mal”. Como resultado de esta presión mediática, admitió haberse vuelto “un poco más revoltoso de lo que puedo llegar a ser”.

Publicidad

Aunque Nicolás Cabré no profundizó en los detalles de las situaciones específicas durante la entrevista, la fuente recuerda que su nombre quedó en el centro de atención mediática por dos de sus relaciones: