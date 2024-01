Hace pocos días el Gobierno de la Nación anunció que los usuarios de la tarjeta SUBE que no tengan registrado el plástico deberán pagar un plus. En San Juan el Gobierno aclaró que los que no tienen registrada la SUBE no deben pagar un plus porque la gestión provincial se hace cargo esta diferencia.

Desde el Ministerio de Gobierno de San Juan informaron que los usuarios que no tienen registrada la SUBE en San Juan no deberán abonar un canon extra en el valor del boleto de colectivo porque esta medida abarca solo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Las autoridades locales explicaron que el Gobierno de San Juan otorgó un subsidio a las empresas de transporte local, por lo cual quedan exentos del abono de un saldo extra por el pasaje. El valor del boleto en la primera sección es de $200.

Desde la cartera de Gobierno aclararon que tras conocerse la noticia del cobro extra a nivel nacional en el Centro de Atención SUBE San Juan recibieron una gran cantidad de consultas de pasajeros sanjuaninos que no sabían si deben pagar o no el plus por cada viaje.

Igualmente, desde Gobierno confirmaron que el hecho de registrar la tarjeta permite acceder a beneficios exclusivos, que incluyen la posibilidad de poder dar de baja la tarjeta por pérdida, robo o rotura, desde el sitio web de Sube o el número 0-800 (0-800-777-7823) sin necesidad de acudir presencialmente al Centro de Atención Sube en el Centro Cívico.

Además, se puede recuperar el saldo en caso de pérdida, robo o rotura de la tarjeta. Al darse de baja a través de la web, el saldo se mantiene intacto hasta registrar una tarjeta nueva con los mismos datos personales. Control de los viajes realizados con sus horarios, así como el monto pagado por cada viaje. También el titular de la tarjeta puede acceder a beneficios en descuentos nacionales o locales (jubilación, becas escolares, beneficios a excombatientes de Malvinas y programas de Anses.

Publicidad

En AMBA

A partir del 1 de febrero se registrará en AMBA un fuerte aumento de tarifas anunciado por el Gobierno para el transporte público, este incremento incluyó una llamativa novedad. El máximo impacto lo sentirán quienes utilicen los trenes y los colectivos sin haber registrado la tarjeta SUBE.

Según el plan de la Secretaría de Transporte de la Nación, ya publicado en el Boletín Oficial, el boleto mínimo de colectivo para tramos de hasta tres kilómetros pasará a costar $270 en Capital y el GBA. Pero los usuarios que viajen con una SUBE sin "normalizar" deberán pagar $430. Es decir que el hecho de no tener registrada la SUBE obliga a abonar un 59% más por cada viaje.