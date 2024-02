A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, el turismo en San Juan tuvo un movimiento importante motorizado por el turismo interno en Carnaval. Los sanjuaninos aprovecharon el fin de semana largo para conocer su propia provincia y disfrutar de las diversas actividades culturales que hubo en los departamentos. Por otra parte, jugó un papel preponderante el programa de beneficios “San Juan para los sanjuaninos”.

De acuerdo al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, la ocupación hotelera fue del 88,5%, lo que dejó un impacto económico de $467.375.077,14. De acuerdo a referentes del sector, la mayoría de los turistas han sido sanjuaninos que recorrieron los diferentes atractivos. “Hemos tenido este año una fuerte presencia de lo que es el turismo interno”, comentó Johana Tejada, coordinadora de Turismo de la Municipalidad de Jáchal.

“Hemos visto mucha afluencia, locales llenos, porque hubo muchas actividades el fin de semana”, continuó relatando a DIARIO HUARPE.

En este sentido, en el departamento se llevaron a cabo numerosos eventos y desde la comuna ofrecieron circuitos turísticos que invitaron a conocer en profundidad la riqueza cultural de Jáchal. "Durante todo el fin de semana largo hubo personal de turismo, correspondiente al municipio", contón, e incluso dijo que se ha buscado gente para brindar un buen servicio", siguió.

Por su parte, Mario Barros, presidente de la Cámara de Turismo de Valle Fértil, expresó que hubo un 100% de ocupación hotelera, gracias a la organización del Safari Tras las Sierras. Resaltó la influencia en este caso del turismo interno. “El 70% es de origen de San Juan y el resto Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe y algo del extranjero. El programa “San Juan para los sanjuaninos” que implementó el ministerio movilizó mucho”, afirmó el dirigente empresarial. No obstante, aseguró que no fue conveniente organizar el Safari en la misma fecha de los feriados de Carnaval, porque no se termina aprovechando a pleno tanto los días no laborables como el evento.

Barros dijo que ya piensan en Semana Santa y hay fuertes expectativas del sector en esas jornadas de temporada alta en San Juan.

En Iglesia la situación fue similar, pero hubo más turistas de otros lugares. “Hay mucho turismo interno, pero también hubo bastante gente de Córdoba, Santa Fe y Chile. Hay muchos emprendimientos nuevos como restaurantes, bares y se organizaron numerosos eventos como la Fiesta del Vino Patero”, comentó Alberto Grau, prestador turístico y miembro de Asociación de Turismo, Industria y Comercio Iglesiana.

“La mayoría ha sido de turismo externo, de otras provincias y de Chile. Pero hubo un porcentaje, podemos decir, importante de gente de San Juan también”, continuó y agregó que hubo una disminución en la ocupación en la zona del Dique Cuesta del Viento, debido a la crisis hídrica que padece el distrito.

Porcentajes de ocupación

En el primer fin de semana extralargo por los feriados de Carnaval, en San Juan la ocupación hotelera alcanzó el 88.5%. Este número es levemente inferior que el registrado el año pasado para la misma celebración.

De acuerdo a los números que difundió el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el mayor porcentaje de ocupación lo alcanzó Valle Fértil con el 99% de las plazas. En el ranking de ocupación sigue Calingasta que alcanzó el 98% Iglesia tuvo el 84% y Jáchal el 73%. A esto se suma que hubo una zona en la que se registró una merma notoria. Se trata de los departamentos del Gran San Juan que alcanzaron el 32%.

En cuanto al impacto económico que generó este movimiento de turistas, las autoridades estimaron que ingresaron $467.375.077,14, a la economía local. Dentro del detalle también se aclara que el gasto promedio diario fue de $18.230 con pernocte y de $10.100 para las personas que no durmieron en sus lugares de destino.