Starlink retira sus primeras antenas: por qué dejarán de brindar internet satelital
POR REDACCIÓN
Starlink, la compañía de internet satelital de Elon Musk, anunció que algunas de sus antenas más antiguas dejarán de funcionar durante noviembre. La medida afectará a equipos de primera generación o con versiones de hardware obsoletas, que ya no cumplen con los requisitos necesarios para soportar futuras actualizaciones de la red.
Según informó la empresa a través de un aviso a sus clientes, los modelos involucrados “ya no podrán mantener la conexión ni recibir soporte técnico”, debido a que su arquitectura no permite aplicar las mejoras planificadas en la infraestructura satelital.
La situación impactará principalmente a usuarios que mantuvieron sus antenas guardadas o sin uso durante largos periodos, ya que estas podrían no haber recibido las actualizaciones necesarias para mantenerse operativas.
Desde Starlink recomiendan a los usuarios verificar el número de serie o modelo de su antena para determinar si se encuentra dentro del grupo afectado. Aquellos con versiones más recientes o actualizadas no tendrán inconvenientes por el momento.
La compañía anticipó que ofrecerá opciones de reemplazo o actualización, aunque todavía no precisó los costos, plazos o cobertura de estas medidas.
Para quienes dependen del servicio en zonas rurales o de difícil acceso, la interrupción podría representar un corte total de conectividad hasta concretar el cambio de hardware, lo que implica un costo adicional y cierta incertidumbre.
Desde el punto de vista técnico, la decisión de Starlink responde a la necesidad de preparar la red para nuevas capacidades y mayor rendimiento, algo que requiere retirar los equipos más antiguos para evitar incompatibilidades o fallas.
En síntesis, los usuarios deberán estar atentos: si no actualizan su antena a tiempo, podrían quedarse sin acceso a internet satelital en las próximas semanas.