Starlink, la compañía de internet satelital de Elon Musk, anunció que algunas de sus antenas más antiguas dejarán de funcionar durante noviembre. La medida afectará a equipos de primera generación o con versiones de hardware obsoletas, que ya no cumplen con los requisitos necesarios para soportar futuras actualizaciones de la red.

Según informó la empresa a través de un aviso a sus clientes, los modelos involucrados “ya no podrán mantener la conexión ni recibir soporte técnico”, debido a que su arquitectura no permite aplicar las mejoras planificadas en la infraestructura satelital.

La situación impactará principalmente a usuarios que mantuvieron sus antenas guardadas o sin uso durante largos periodos, ya que estas podrían no haber recibido las actualizaciones necesarias para mantenerse operativas.

Desde Starlink recomiendan a los usuarios verificar el número de serie o modelo de su antena para determinar si se encuentra dentro del grupo afectado. Aquellos con versiones más recientes o actualizadas no tendrán inconvenientes por el momento.

La compañía anticipó que ofrecerá opciones de reemplazo o actualización, aunque todavía no precisó los costos, plazos o cobertura de estas medidas.

Para quienes dependen del servicio en zonas rurales o de difícil acceso, la interrupción podría representar un corte total de conectividad hasta concretar el cambio de hardware, lo que implica un costo adicional y cierta incertidumbre.

Desde el punto de vista técnico, la decisión de Starlink responde a la necesidad de preparar la red para nuevas capacidades y mayor rendimiento, algo que requiere retirar los equipos más antiguos para evitar incompatibilidades o fallas.

En síntesis, los usuarios deberán estar atentos: si no actualizan su antena a tiempo, podrían quedarse sin acceso a internet satelital en las próximas semanas.