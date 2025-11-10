El mercado de criptomonedas inició la semana con un marcado tono alcista, impulsado por las novedades políticas en Estados Unidos. Bitcoin (BTC) repunta 2,1% hasta los US$105.870, según datos de Binance, recuperando terreno tras haber caído por debajo de los US$100.000 en la semana anterior.

El repunte se atribuye al principio de acuerdo alcanzado en el Senado estadounidense para poner fin al “shutdown” más largo de la historia del país, lo que devuelve confianza a los inversores y reduce la presión sobre los activos de riesgo.

Publicidad

En paralelo, Ethereum (ETH) también se mueve en terreno positivo con un incremento del 1%, ubicándose en US$3.548. El resto del ecosistema cripto acompaña la tendencia, con subas generalizadas entre las principales altcoins.

Entre ellas, destaca XRP, que lidera el alza con un salto del 10,9%, impulsado por el optimismo en torno a la recaudación de US$500 millones por parte de Ripple Labs, con una valoración estimada de US$40.000 millones. También registran avances Solana (SOL) con 3,8%, Cardano (ADA) con 2,7% y Dogecoin (DOGE) con 1,5%.

Publicidad

El impacto del fin del cierre de Gobierno en EE.UU.

Tras 40 días de parálisis administrativa, el Senado de Estados Unidos aprobó el domingo un proyecto que habilita la financiación del Gobierno hasta el 30 de enero de 2026, con 60 votos a favor y 40 en contra.

El acuerdo fue posible gracias al respaldo de ocho senadores demócratas moderados, que apoyaron la iniciativa para reabrir la administración pública y retomar el debate sobre créditos fiscales vinculados a la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Publicidad

La medida busca restaurar la estabilidad política y económica, un factor clave para los mercados globales. En ese contexto, los analistas señalan que la reapertura del Gobierno estadounidense podría reducir la volatilidad y favorecer una tendencia alcista sostenida en Bitcoin, que venía de atravesar el peor octubre de su historia.

“Con la resolución del shutdown, se eliminan algunos de los principales factores de incertidumbre que habían presionado al mercado cripto”, señalaron operadores del sector.

El nuevo escenario, sumado al creciente interés institucional por las criptomonedas, podría reforzar la visión de que Bitcoin encara una etapa de recuperación sostenida hacia el cierre del año.