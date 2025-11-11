Un intenso operativo de la Policía de San Juan se desplegó en la tarde de este lunes en villa Santa Anita, departamento Rivadavia, donde un prófugo del Servicio Penitenciario Provincial fue sorprendido en la vía pública por efectivos que intentaron detenerlo.

El Grupo GAM realizó recorridas por las inmediaciones del domicilio del prófugo Oro.

El hombre, identificado como Mario Alejandro Oro, logró escapar luego de ingresar a una vivienda y huir por los techos y fondos de las casas de la zona, ayudado por vecinos y allegados que interfirieron en el procedimiento.

La persecución continuó por varias cuadras hasta que el evadido se perdió de vista. Durante el operativo, algunos vecinos impidieron el ingreso policial a sus domicilios, complicando la captura.

Movilidades de varias dependencias policiales fueron comisionadas al lugar.

Ante la situación, se montó un cerrojo en inmediaciones de calles Güemes y San Luis, donde reside el prófugo, pero el operativo derivó en momentos de gran tensión, una lluvia de piedras que caían de diferentes direcciones dañó móviles y motos policiales, sin reparar quienes las tiraban, en que podían lesionar a personas o propiedades que nada tenían que ver con el prófugo o la Policía, también resultaron heridos algunos efectivos. Un equipo de DIARIO HUARPE también sufrió el ataque a pedradas.

Al lugar acudieron personal del Grupo GAM, Comisaría 28ª, Brigada de Investigaciones y Motorizadas, quienes lograron la detención de dos hermanos del prófugo, también de apellido Oro, por atentado y resistencia a la autoridad. Ambos fueron trasladados a Comisaría 28ª, donde quedaron a disposición del fuero correspondiente.

Desde diferentes direcciones caían piedras que eran arrojadas por amigos del delincuente buscado.

Fuentes policiales informaron que un grupo de uniformados permaneció apostado frente a la vivienda del evadido, mientras desde los alrededores continuaban los ataques con piedras. La zona afectada limita con la pared norte del Hipódromo de Rivadavia.