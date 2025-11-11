Economía > Previsionales
El requisito clave que hay que cumplir para que no dejar de percibir la prestación de Anses
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer un nuevo requisito que las familias y personas deberán cumplir para acceder al cobro de los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Este requisito se actualiza de forma mensual y aplica tanto para los límites individuales como los del grupo familiar, a la vez que también se incorpora a otras condiciones necesarias para recibir el pago cada mes.
Nuevo tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares
Según informó la Resolución 318/2025, los montos que regirán para los individuos y grupos familiares. Desde mediados de 2024, la variación mensual depende de forma directa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.
De esta manera, la última suba aplicada fue de 1,88% correspondiente a la inflación de agosto y fijó estos topes:
- Si alguno de los integrantes del grupo familiar cobra un sueldo bruto superior a $ 2.403.613, el hogar completo queda automáticamente excluido del beneficio.
- En tanto, el tope total de ingresos del grupo familiar se fijó en $ 4.807.226
Cuánto cobro por las Asignaciones Familiares
Tras el reajuste mensual, las prestaciones familiares quedaron con los siguientes montos:
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $ 907.793: $ 58.631
- IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368: $ 39.548
- IGF entre $ 1.331.368,01 y $ 1.537.111: $ 23.920
- IGF entre $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226: $ 12.340
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $ 907.793: $ 190.902
- IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368: $ 135.050
- IGF superior a $ 1.331.368,01: $ 85.234
Prenatal
- IGF hasta $ 907.793: $ 58.631
- IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368: $ 39.548
- IGF entre $ 1.331.368,01 y $ 1.537.111: $ 23.920
- IGF entre $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226: $ 12.340
Matrimonio
- IGF hasta $4.807.226: $14.223
Maternidad
- Sin tope de ingresos, ya que el monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $ 68.341
- Adopción: $ 408.616
- Matrimonio: $ 102.330
¿Cuándo cobro el Suaf en noviembre?
El calendario de pagos de noviembre está determinado por el número de terminación de DNI y tendrá una sola interrupción doble por el fin de semana XL del Día de la Soberanía. Así, quedó fijado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados in 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados in 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre