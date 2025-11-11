La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer un nuevo requisito que las familias y personas deberán cumplir para acceder al cobro de los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Este requisito se actualiza de forma mensual y aplica tanto para los límites individuales como los del grupo familiar, a la vez que también se incorpora a otras condiciones necesarias para recibir el pago cada mes.

Publicidad

Nuevo tope de ingresos para acceder a las asignaciones familiares

Según informó la Resolución 318/2025, los montos que regirán para los individuos y grupos familiares. Desde mediados de 2024, la variación mensual depende de forma directa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

De esta manera, la última suba aplicada fue de 1,88% correspondiente a la inflación de agosto y fijó estos topes:

Publicidad

Si alguno de los integrantes del grupo familiar cobra un sueldo bruto superior a $ 2.403.613, el hogar completo queda automáticamente excluido del beneficio.

En tanto, el tope total de ingresos del grupo familiar se fijó en $ 4.807.226

Cuánto cobro por las Asignaciones Familiares

Tras el reajuste mensual, las prestaciones familiares quedaron con los siguientes montos:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $ 907.793: $ 58.631

IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368: $ 39.548

IGF entre $ 1.331.368,01 y $ 1.537.111: $ 23.920

IGF entre $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226: $ 12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $ 907.793: $ 190.902

IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368: $ 135.050

IGF superior a $ 1.331.368,01: $ 85.234

Prenatal

IGF hasta $ 907.793: $ 58.631

IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368: $ 39.548

IGF entre $ 1.331.368,01 y $ 1.537.111: $ 23.920

IGF entre $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226: $ 12.340

Matrimonio

IGF hasta $4.807.226: $14.223

Maternidad

Sin tope de ingresos, ya que el monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $ 68.341

Adopción: $ 408.616

Matrimonio: $ 102.330

¿Cuándo cobro el Suaf en noviembre?

El calendario de pagos de noviembre está determinado por el número de terminación de DNI y tendrá una sola interrupción doble por el fin de semana XL del Día de la Soberanía. Así, quedó fijado de la siguiente manera:

Publicidad