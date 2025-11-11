Lo que inicialmente se había informado como un accidente vial terminó convirtiéndose en un episodio con graves derivaciones judiciales y emocionales en el departamento de San Martín. Carlos Quiroga, de 70 años, falleció el domingo tras caer de su moto en el cruce de calles Nacional y Bahía Blanca, pero la investigación reveló que el hecho estuvo precedido por una violenta discusión familiar. Fuentes judiciales confirmaron a 0264 Noticias que “los conductores de las dos motos, más quien manejaba el auto y su acompañante, se conocían de antemano y todo comenzó con una fuerte discusión”.

El conflicto se originó minutos antes en la vivienda de Fabián Vega (33) y su pareja, Viviana Sosa (34). Los Quiroga habían llegado en dos motos para devolver a los hijos que Sosa comparte con Fernando Quiroga (37), siguiendo el régimen de visitas. Durante el encuentro surgió un cruce verbal intenso entre los progenitores. Las fuentes detallaron que “se produjo una fuerte discusión entre los progenitores de los niños”, hecho que motivó la retirada de los Quiroga en sus motos.

Casi de inmediato, Vega subió a su auto Suzuki Fun, acompañado por Sosa, y salió tras ellos. En el trayecto, las hostilidades continuaron. Según el avance de la investigación, Fernando Quiroga habría golpeado el vehículo con un casco: “Fernando Quiroga habría golpeado con un casco el auto donde iba su expareja”, precisaron desde la UFI Delitos Especiales. Ese acto desató la furia del conductor del automóvil, quien presuntamente realizó maniobras peligrosas para acercarse a las motos.

Fue en ese contexto que el Suzuki Fun habría tocado a las dos motos. La Yamaha FZ en la que viajaba Carlos Quiroga se desplomó sobre el asfalto, provocando su muerte casi instantánea. Su hijo, que circulaba en otro rodado similar, también cayó y sufrió la fractura de una mano.

Ante la gravedad de los hechos, la causa ya tiene un detenido: Vega, el conductor del auto involucrado. Las fuentes judiciales señalaron que la audiencia para formalizar los cargos en su contra se realizará el próximo miércoles. La investigación continúa bajo la órbita de Delitos Especiales, mientras se reconstruyen minuto a minuto los sucesos que transformaron una entrega de niños en una tragedia familiar irreparable.