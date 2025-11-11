A casi un mes de la desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) en la región de Rocas Coloradas, Chubut, la investigación sumó un nuevo dato que podría orientar la búsqueda de la pareja de jubilados.

Pedro y Juana partieron en su camioneta desde Comodoro Rivadavia con destino a Camarones, pero nunca llegaron. Días después, el vehículo fue hallado en Rocas Coloradas sin señales de violencia y con sus pertenencias intactas, lo que mantuvo la esperanza de encontrarlos.

Durante el fin de semana, el gobierno provincial llevó a cabo rastrillajes en Puerto Visser, donde se encontraron objetos que el mar habría arrastrado. La búsqueda combinó esfuerzos terrestres y aéreos en un radio de cuatro kilómetros, con la participación de policías, bomberos y equipos especializados con perros adiestrados.

Una mujer vinculada al establecimiento Lamar condujo a los investigadores hasta una desembocadura marítima donde se hallaron elementos expulsados por el agua, posiblemente vinculados a Pedro y Juana. A partir de allí, se definieron dos cuadrículas hacia el norte y el sur para inspeccionar la costa, además de recorrer zanjones y áreas de difícil acceso.

El operativo contó con la colaboración de Grupo GEOP, la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, así como la División de Canes de Comodoro Rivadavia y otros cuerpos especializados. A pesar del exhaustivo trabajo, las autoridades confirmaron que no se obtuvieron resultados positivos hasta el momento.

Los investigadores continúan analizando diversas hipótesis, aunque la posibilidad de encontrar a la pareja con vida se ve cada vez más remota.