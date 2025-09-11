Una madre sanjuanina lanzó un pedido desesperado para recuperar el bolso de su hija, arquera de hockey, tras sufrir un robo este miércoles por la noche en el barrio Bono Green, alrededor de las 21.05. Alejandra Borges relató a DIARIO HUARPE que los delincuentes sustrajeron la batería y el estéreo de su auto, pero lo más grave fue la pérdida del bolso negro que contenía todo el equipo deportivo valuado en unos 2 millones de pesos.

El bolso robado guardaba protectores, cascos y elementos específicos de arquera, además de dos camisetas del Club Social (una morada y otra negra), institución a la que pertenece la joven deportista. Según detalló la madre, el material robado es irremplazable en este momento para la familia, por lo que la jugadora no pudo asistir al Centro de Tecnificación, espacio clave donde se forman los preseleccionados para los equipos provinciales.

“Nosotros apelamos, por favor, a que lo devuelvan. No importa cómo, aunque lo dejen en el club de manera anónima. Solo pedimos que nos devuelvan el bolso con todo lo que estaba adentro”, rogó Borges.

La denuncia ya fue realizada en la policía, pero la familia insiste en el pedido solidario. “Si alguien sabe o alguien lo ve a la venta, que nos avisen”, agregó la madre, dejando su número de contacto: 2644558143.