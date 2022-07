El Área Natural Protegida Valle Fértil seguirá como hasta ahora. Horacio Quiroga, diputado provincial y vicepresidente de la Comisión de Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible Cámara de Diputados, lo confirmó este martes a DIARIO HUARPE.

“Sí, efectivamente, este lunes, por la exposición mediática del tema, decidimos adelantar el tratamiento del proyecto en la comisión. Y después de un extenso e intenso debate se decidió enviar el proyecto a archivo”, dijo Quiroga.

Vale recordar que hace una semana la información se conoció a través de este medio. El proyecto de Ley “Modificación Polígono Parque Natural Valle Fértil, Expediente 1.109 año 2022, fue presentado por el diputado departamental de Valle Fértil, Silvio Atencio y los diputados del bloque justicialista Miguel Ramón Núñez (departamento de 9 de Julio) y José Luis Estévez (departamento de Pocito). El objetivo, sacar del área natural los sectores circundantes al circuito Coqui Quitana (Valle Fértil) y la Difunta Correa (Caucete), ya que según Atencio, Ambiente no tiene manera de controlarlo: “Es poner en blanco lo que hoy está en negro”, dijo el diputado en su momento a este medio.

Según Quiroga, al darle tratamiento al proyecto advirtieron de inmediato que más allá de la voluntad que se explicitaba, este no reunía condiciones metodológicas básicas para avanzar sobre el mismo.

“Claramente, lo que se pretende ordenar, subsanar, no se resuelve de la manera que el proyecto lo pretendía”, dijo. “De todos modos esto que ha sucedido no amerita a tratar el tema con una inteligencia interinstitucional, con participación comunitaria, para seguir avanzando hacia la consolidación del área como reserva con todos sus matices. Me parece que todo esto requiere un estudio, un análisis y un contexto más amplio y más profundo que la mera exención de dos lunares dentro de la superficie en cuestión”.

Pidió disculpas

El diputado departamental Silvio Atencio eligió a infovallefertil.com para pedir públicamente disculpas por la gran polémica que se suscitó ante la presentación del proyecto para modificar el polígono del Parque Natural Valle Fértil.

“Pido disculpas públicas por haber presentado un proyecto que generó tanta incomodidad en sectores de la comunidad", dijo. "El error que cometí, hago mea culpa de eso, es no haber consultado con algunos actores que les interesa la zona y que tienen algunas preocupaciones, como los pueblos originarios”. Luego agregó: "En estos momentos, el proyecto ya no existe, está archivado, en función de los problemas que ha habido por esto y creo que hay problemas de mayor relevancia, por ello tomé la determinación”.

El diputado contó a Info Valle Fértil que a la reunión de la Comisión, además de los diputados de la oposición, se había invitado al director de Conservación y Áreas Protegidas, Dardo Recabarren, pero este no asistió. "Se lo citó al secretario de Conservación, el cual no asistió, inmediatamente solicité al presidente de la Comisión, que se dé por archivado el proyecto que presenté", dijo.

En la nota, el diputado Atencio también reafirmó lo que manifestó en DIARIO HUARPE el 20 de julio, en relación a que el pedido de modificación lo hace por una solicitud de la secretaría de Ambiente, convenida con el intendente Omar Ortiz.

“Desde la Secretaría de Ambiente, el secretario de Conservación y la encargada del Parque Natural Valle Fértil, me pidieron si podía presentar un proyecto de ley donde se sacara del área comprendida por el Parque Natural valle Fértil, que comienza en la Difunta Correa y termina en Jáchal, la parte de la primera pasada del río Valle Fértil”, dijo a infovallefertil.com. “Argumentaron que ya no tenía sentido hacer la conservación del lugar, porque está totalmente antropizado, tanto el lugar antes mencionado, como el paraje Difunta Correa. Hay mucho impacto en las zonas, por cuanto no hay manera de conservar los lugares”. Luego agregó: “A raíz de esto, presenté el proyecto, porque si lo presentaba el ejecutivo, se iba a demorar mucho tiempo. Lo consulté con el intendente Omar Ortiz y quedamos de acuerdo que yo no tenía problema en presentar el proyecto, con la condición de que la zona que ya no sería comprendida por el parque, se creara un parque municipal, con fines recreativos y turísticos. Entonces, el Municipio se haría cargo del cuidado del mismo. Con esa promesa, se presentó el proyecto".

A archivo

Por último, el vicepresidente de la Comisión de Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de San Juan, Horacio Quiroga, dijo: "Creo que para bien de San Juan, hemos tenido reflejo y ha habido conciencia, sin tozudez, para tratar con la seriedad que corresponde el proyecto. Y fruto de eso, es que se entendió claramente que no era nomas darle entrada y vía a ese proyecto, porque era inconducente”, concluyó.

A partir de la decisión que tomó la Comisión, el proyecto se archiva y pierde estado parlamentario.