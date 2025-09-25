River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer 3-1 frente a Palmeiras en Brasil, un resultado que cerró la serie en contra del equipo de Núñez. Tras la derrota, Marcelo Gallardo brindó una extensa conferencia de prensa en la que ofreció un balance del partido y dejó en claro que “la serie estuvo en los detalles”.

El entrenador destacó que el Millonario tuvo oportunidades de gol en la primera parte, pero lamentó los errores defensivos en el tramo final del encuentro. “No me gustó lo que pasó en los últimos cinco minutos, donde todavía estábamos en juego. Desconcentraciones que se pagan caro, eso me da mucha bronca”, expresó.

Gallardo también se refirió al arbitraje de Andrés Matonte, aunque evitó profundizar en críticas. “Un poco nos puede quedar esa sensación, pero sabemos que en estos partidos suelen pasar este tipo de situaciones. Se le fue de las manos en un momento. Podría haberlo manejado mejor”, señaló, en alusión a un polémico tiro libre que derivó en el penal y expulsión de Marcos Acuña.

Respecto al desarrollo del juego, el técnico apuntó a fallas colectivas en la defensa: “No supimos defender esa pelota que vino del costado. En definitiva, el partido de hoy fue muy parejo y hasta estuvo un poco favorable para nosotros cuando tuvimos la concentración alta. Cuando bajamos un poquito, se nos fue de las manos”.

El Muñeco también fue consultado por la salida de Enzo Pérez de la titularidad: “Está dentro de las posibilidades. Son decisiones tácticas que se entienden perfectamente bien. Puede salir del equipo y volver a entrar, no es un problema eso”.

Con la eliminación ya consumada, el DT afirmó que el desafío inmediato será “convertirse en un equipo más fuerte” para enfrentar compromisos de nivel internacional. “Tenemos que evolucionar, aprender y crecer. Necesitamos ser un equipo mucho más confiable que pueda ganar este tipo de partidos”, subrayó.

River volverá a jugar este domingo contra Deportivo Riestra en el Torneo Clausura, un duelo clave porque el Malevo lidera la Zona B y el Millonario es escolta. Además, el 2 de octubre enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.