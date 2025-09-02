Las medialunas rellenas de jamón y queso son una opción irresistible para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea en desayunos, meriendas o como parte de una picada. Esta receta casera propone un proceso simple para lograr una masa suave y esponjosa, combinada con un relleno clásico y sabroso.

El secreto está en preparar la masa desde cero, lo que permite controlar la calidad de los ingredientes y ajustar detalles como el grosor y los tipos de jamón y queso. Aunque estas medialunas pueden comprarse en panaderías, hacerlas en casa ofrece la ventaja de conservarlas congeladas para consumir cuando se desee.

La masa es ligeramente hojaldrada y muy suave, mientras que el relleno de jamón cocido y queso fundido se integra perfectamente, brindando un interior húmedo y delicioso. Para conseguir un acabado apetitoso, es importante respetar los tiempos de levado y formar las medialunas cuidadosamente, sellando bien los bordes para evitar que el relleno se escape durante la cocción. Un pincelado con huevo batido aporta ese dorado característico que las hace tan tentadoras.

El procedimiento comienza activando la levadura seca en leche tibia con azúcar, dejando que espume para asegurar su efectividad. Luego, se mezcla harina, sal, huevo y azúcar, agregando la levadura activada y más leche hasta formar una masa suave. El amasado debe durar entre 10 y 15 minutos hasta obtener una textura lisa y elástica, incorporando manteca para lograr mayor suavidad y maleabilidad.

Tras formar un bollo, se deja levar en un lugar cálido durante una hora o hasta que duplique su tamaño. Luego, se desgasifica la masa y se estira con un rodillo hasta obtener un grosor aproximado de 5 mm. Se cortan triángulos alargados, sobre los cuales se disponen fetas de jamón y trozos de queso, que se enrollan desde la base hacia la punta dando forma de medialuna, cuidando de cerrar bien los extremos.

Las medialunas se colocan en una bandeja con papel para hornear, se cubren y reposan por 30 a 40 minutos más. Al precalentar el horno a 180°C, se pintan con huevo batido para lograr un dorado uniforme y se hornean entre 18 y 22 minutos hasta que estén infladas y doradas.

Este plato puede disfrutarse tanto caliente, con el queso fundido, como frío, y es ideal para acompañar con la infusión que prefieras. Además, es posible congelar las medialunas antes o después de hornear, facilitando su conservación y consumo en cualquier momento.

Con esta receta, la panadería casera se une a un relleno clásico para ofrecer una propuesta sabrosa y sencilla que se adapta a múltiples ocasiones. Paciencia y buenos ingredientes son la clave para obtener un resultado que deleitará a toda la familia y se convertirá en un clásico dentro de tu cocina.