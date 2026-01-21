El Parlamento Europeo paralizó este miércoles el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado 17 de enero, en una votación ajustada: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. La decisión implica que la ratificación del tratado queda suspendida hasta que el Tribunal de Justicia de la UE revise su compatibilidad legal con los tratados comunitarios.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la validez del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto y en la base legal elegida para su aprobación, que permite la ratificación de los capítulos sin la intervención obligatoria de parlamentos nacionales. El proceso de revisión judicial podría durar entre 18 y 24 meses, aunque los jueces podrían priorizar una opinión si la situación lo requiere.

Publicidad

El acuerdo busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de aproximadamente 700 millones de personas, eliminando progresivamente la mayoría de los aranceles en los próximos 15 años. Esto abriría el mercado europeo a productos del Mercosur como carne vacuna, pollo, azúcar y soja, lo que genera resistencia entre los agricultores europeos.

La oposición al tratado se concentra en países como Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, que advierten sobre la competencia desleal de productos que no cumplen los estándares europeos de producción, trazabilidad, pesticidas y bienestar animal. Italia, inicialmente crítica, desbloqueó su apoyo tras negociar un paquete de medidas económicas con Bruselas.

Publicidad

La tensión social en Europa se reflejó en protestas y bloqueos de agricultores: en París, 350 tractores ocuparon la avenida de los Campos Elíseos; en Irlanda, productores bloquearon rutas en Athlone; Polonia, Hungría y Austria también registraron movilizaciones similares. Los agricultores advierten que la entrada de productos del Mercosur podría afectar seriamente sus ingresos y la sustentabilidad del sector.

La decisión del Parlamento Europeo pone en pausa un tratado histórico que tras 25 años de negociaciones buscaba consolidar la integración económica entre Sudamérica y Europa, dejando ahora la pelota en el Tribunal de Justicia de la UE y en la capacidad de los gobiernos nacionales para resolver las disputas internas.