Del 20 al 22 de noviembre, San Juan celebrará una nueva edición de su máxima fiesta popular con el lema “San Juan, mi tierra querida”. La Fiesta Nacional del Sol 2025 tendrá como eje un homenaje a la historia, la cultura y la identidad provincial, consolidándose como el evento más representativo de la provincia. Lo que aún no tiene son los números oficiales de la edición 2024 que se habían prometido en noviembre de ese año.

Por segundo año consecutivo, la celebración se desarrollará en dos escenarios principales: el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Allí se desplegará una amplia propuesta que incluirá la feria federal con stands de los 19 municipios, tres escenarios musicales —Peña Folclórica, Energético y Clásico—, además de un Espacio Joven, un Espacio Infantil y múltiples actividades culturales y recreativas.

El espectáculo central se presentará cada noche a las 21 horas en el Velódromo y reunirá música, poesía e imágenes con la participación de cientos de artistas en escena. Como parte de la identidad de esta edición, la célebre canción “Ay San Juan” de Hilda Rufino será el leit motiv de la promoción, una melodía que se ha convertido en un verdadero himno para los sanjuaninos.

El Estadio del Bicentenario, por su parte, recibirá grandes shows con artistas locales y nacionales, mientras que el FNS Forum 2025 ofrecerá un espacio de reflexión e intercambio a través de conferencias inspiracionales, rondas de negocios y un summit con especialistas de primer nivel.

La celebración también tendrá una mirada puesta en el desarrollo productivo, con la elección de la Emprendedora del Sol 2025, un reconocimiento que premiará y capacitará a mujeres líderes de proyectos en toda la provincia.

Tras el éxito alcanzado en 2024, la Fiesta Nacional del Sol redobla su apuesta con más propuestas, más espacios y nuevas oportunidades para celebrar el orgullo de ser sanjuanino. Desde hoy se encuentran abiertas las convocatorias para participar como sponsors, músicos, gastronómicos y candidatas a Emprendedora del Sol.

Más información sobre la Fiesta Nacional del Sol 2025 puede consultarse en www.fiestanacionaldelsol.com