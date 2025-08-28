Sorteo de la Champions League 2026: hora y cómo verlo

La 71ª temporada de la Champions League ya se pone en marcha con el sorteo de la fase de grupos, que se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia. Este evento, que definirá los emparejamientos de los 36 equipos participantes, marcará el inicio de la máxima competición de clubes de Europa, que comenzará oficialmente el 8 de julio de 2025 y concluirá con la final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.

El sorteo podrá ser seguido en vivo por los aficionados en Argentina a través de la señal de Fox Sports, que ofrecerá una cobertura completa del evento. Además de la transmisión televisiva, los seguidores del fútbol europeo tendrán múltiples opciones para sintonizarlo en línea y desde sus dispositivos.

Publicidad

Se sortea la Champions League

Para quienes prefieran seguir el sorteo a través de servicios de streaming, estará disponible en Disney+ Premium, la plataforma que incluye el contenido de ESPN. También se podrá acceder a la transmisión de Fox Sports mediante plataformas de televisión por cable en línea como Telecentro Play, D Go y Flow. La UEFA también ofrecerá su propia transmisión en directo del evento a través de su sitio web oficial, UEFA.com, lo que permitirá a los aficionados de todo el mundo seguir de cerca el sorteo sin importar su ubicación.

El sorteo de hoy es el primer paso en el largo camino hacia la codiciada Champions League, que culminará con la final en la capital húngara. Los equipos participantes conocerán a sus rivales, lo que dará inicio a la planificación de una temporada llena de acción y competitividad en el más alto nivel del fútbol europeo.

Publicidad

Horarios

Argentina: 13.00 horas

Brasil: 13.00 horas

Uruguay: 13.00 horas

Chile: 13.00 horas

Paraguay: 13.00 horas

Bolivia: 12.00 horas

Venezuela: 12.00 horas

Perú: 11.00 horas

Ecuador: 11.00 horas

Colombia: 11.00 horas

Estados Unidos (Este - EST): 11.00 horas

México: 10.00 horas

Estados Unidos (Central - CST): 10.00 horas

Estados Unidos (Montaña - MST): 09.00 horas

Estados Unidos (Pacífico - PST): 08.00 horas