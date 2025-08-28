La provincia de San Juan sigue conmocionada por el brutal asesinato de Mario Alberto Alday, un jubilado de 78 años encontrado sin vida, atado y con signos de asfixia en su propia casa de Villa del Carril. Lo que inicialmente se perfilaba como un caso con un único sospechoso, Iván Armando Gamboa, ha dado un giro dramático con la reciente detención de Ángel Nahuel Flores, conocido por sus apodos de "Pala Ancha" o "Burrito". Flores, cuyo nombre resuena con un prontuario delictivo extenso y particularmente turbulento, ahora se posiciona en el centro de la investigación, acorralado por pruebas contundentes que lo ubicarían en la zona del crimen. La Fiscalía, a pesar de tener dos detenidos en la mira, mantiene firme la teoría de que hubo un único autor material del homicidio, y la labor de la Justicia es determinar con certeza quién de los dos fue el verdadero responsable.

La detención de Ángel Nahuel Flores es el resultado de una incesante investigación llevada adelante por el fiscal Sebastián Gómez, a cargo de la UFI Delitos Especiales. Las pesquisas incluyeron un meticuloso rastreo y análisis de diversas cámaras de seguridad, que finalmente habrían ubicado a Flores en la zona donde se perpetró el atroz crimen. Las evidencias no se detienen ahí: prendas de vestir clave fueron secuestradas y, según los informes de la investigación, estas coincidirían con las que el imputado portaba en los videos captados por las cámaras. Este conjunto de pruebas visuales y materiales ha estrechado el cerco sobre Flores, convirtiéndolo en el principal foco de atención para los investigadores.

Mientras Flores se enfrenta a un escrutinio judicial intensivo, la situación de Iván Armando Gamboa, quien fue el primer y principal sospechoso en la causa, ha evolucionado. Si bien Gamboa había sido acusado por la fiscalía de homicidio agravado por criminis causa, y en un momento fue el nombre central de la investigación, el ingreso de Flores a la nómina de detenidos ha modificado su posición. Aunque no se descarta por completo su vinculación y sigue formalmente unido al caso al no haber elementos suficientes para desvincularlo, Iván Armando Gamboa ha sido liberado de la detención preventiva, una clara señal del cambio de dirección en la estrategia investigativa, que ahora parece concentrarse primordialmente en el nuevo detenido. Sin embargo, su figura no ha sido descartada por completo de la causa.

Uno de los puntos centrales y más complejos de la teoría del caso de la fiscalía es la convicción de que Alday habría salido en búsqueda de compañía la noche de su muerte. Sin embargo, la investigación sostiene que, según las imágenes analizadas y el relato de la teoría del caso, el agresor habría ingresado solo al domicilio de la víctima. Esta hipótesis refuerza la búsqueda de un único autor del homicidio, lo que pone una presión considerable sobre las pericias científicas que se avecinan. El cotejo de ADN se perfila como un elemento crucial y definitorio, una prueba fundamental que podría determinar con irrefutable certeza quién estuvo con el jubilado Mario Alday antes de ser brutalmente ultimado. Estos análisis genéticos serán determinantes para confirmar la presencia de cualquiera de los sospechosos en la escena del crimen y establecer una conexión física directa con la víctima o el entorno, lo que podría dilucidar finalmente la identidad del verdadero responsable.

La figura de Ángel Nahuel Flores no es ajena a los pasillos de los tribunales sanjuaninos, y su historial delictivo añade un oscuro matiz a la investigación actual. Flores se hizo tristemente célebre en 2014 por su participación en el brutal asesinato del pequeño Yutiel Castro, un niño de apenas un año y siete meses. Aquel terrible hecho conmovió a la sociedad por la extrema violencia ejercida: el niño falleció a causa de múltiples lesiones, que incluían fracturas, mordeduras y un daño hepático irreversible. La investigación de entonces determinó que la agresión fue perpetrada por Ángel Nahuel y su hermano Jonathan Flores, siendo este último quien le propinó el golpe mortal al indefenso menor. La médica forense de la causa contabilizó no menos de 40 lesiones en el pequeño cuerpo del bebé. En 2018, debido a que Ángel Nahuel Flores era menor de edad al momento de ese crimen, fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su hermano Jonathan recibió la pena de prisión perpetua.

La trayectoria criminal de Flores no se detuvo tras su salida de prisión. Tras recuperar la libertad del penal de Chimbas en 2018, volvió a ser detenido ese mismo año por un intento de robo. En 2019, enfrentó cargos por robo agravado con armas y por infracción a la Ley de Estupefacientes, sumando aún más antecedentes a su ya abultado prontuario. Su historial incluye, además, diversas detenciones por resistencia a la autoridad. Un dato que no pasa desapercibido para los investigadores es que el crimen de Yutiel Castro ocurrió a pocas cuadras de la casa de Mario Alday, y Flores residió durante años en esa misma zona de Villa del Carril. Esta proximidad geográfica y su patrón de conducta violenta y delictiva lo sitúan ahora en una posición extremadamente comprometida.

Actualmente, el fiscal Sebastián Gómez y su equipo aguardan con expectativa los resultados de las pericias científicas, que serán cruciales para desentrañar la complejidad del caso y dar con el verdadero y único autor del asesinato de Mario Alday. La sociedad sanjuanina observa atenta cómo la Justicia busca la verdad, en un caso que se complica con la interconexión de dos sospechosos, pero con el firme objetivo de determinar la responsabilidad individual en el brutal crimen del jubilado de Villa del Carril. El destino judicial de Ángel Nahuel Flores, y con él, la resolución de este impactante caso, pende ahora de las pruebas que la ciencia pueda aportar.