Gran Premio de Países Bajos: horarios y cómo ver la Fórmula 1

Tras tres semanas de receso, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 reanuda su actividad con el Gran Premio de Países Bajos, que será la decimoquinta fecha de la temporada. Los equipos se preparan para disputar una nueva carrera, con los McLaren en la mira de sus rivales en la lucha por el liderazgo. El piloto argentino Franco Colapinto también participará, en búsqueda de una mejor actuación con su escudería, Alpine.

La acción en la pista iniciará este viernes 29 de agosto con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, programadas de 7:30 a 8:30 horas y de 11:00 a 12:00 horas, respectivamente. El sábado 30 de agosto se llevará a cabo la tercera práctica libre, de 6:30 a 7:30 horas, seguida por la clasificación de 11:00 a 12:00 horas. Finalmente, la carrera se disputará el domingo 31 de agosto a partir de las 10:00 horas. Todos los horarios mencionados corresponden al huso horario de Argentina.

Nuevo fin de semana de Fórmula 1

El circuito del Gran Premio de Países Bajos se encuentra en Zandvoort, y fue inaugurado en 1948. En sus inicios, combinaba una pista permanente con una carretera pública que serpenteaba entre las dunas. El circuito albergó su primera carrera de Fórmula 1 en 1952, donde se impuso el italiano Alberto Ascari con Ferrari. Aunque la pista dejó de ser sede de la categoría en 1985, fue remodelada en 2019 para su regreso en la temporada 2020.

El trazado de Zandvoort tiene una longitud de 4.259 kilómetros. Los pilotos deberán completar 72 vueltas, sumando una distancia total de 306.648 kilómetros. El récord de vuelta en este circuito lo ostenta el piloto británico Lewis Hamilton, quien en 2021 registró un tiempo de 1:11.097.

Con el regreso de la actividad en el Gran Circo, la carrera en Países Bajos promete ser un evento clave para los equipos que pelean en la punta y para aquellos pilotos que, como Colapinto, buscan mejorar sus resultados. La combinación de un circuito desafiante y la competitividad en la pista convierten a este Gran Premio en una fecha de gran importancia en el calendario de la máxima categoría.