Javier Milei regresó al país tras su viaje a Los Ángeles y se mantendrá en la residencia de Olivos, sin participar en eventos públicos. Allegados al presidente, informaron que el mandatario decidirá a último momento si se suma al búnker de La Libertad Avanza en la ciudad de La Plata, donde se esperarán los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La incertidumbre no se debe a la especulación por los resultados, sino a la intención de no "discriminar" a las otras secciones electorales. Los colaboradores cercanos al primer mandatario aseguraron que la presencia de Karina Milei, presidenta del partido, en el centro de campaña es muy probable.

La agenda de Javier Milei para este fin de semana, marcado por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aún no está confirmada. La principal duda en el Gobierno gira en torno a los movimientos del jefe de Estado para el domingo, cuando La Libertad Avanza se enfrente en una contienda que se perfila como muy pareja con el partido opositor.

En principio, el presidente no tiene actividades programadas para el sábado, luego de su arribo al país. Mientras se lleve a cabo la veda electoral, que comenzó el viernes, el líder del Ejecutivo permanecería en la residencia oficial de Olivos.

La decisión de evitar las apariciones públicas es una práctica habitual en los mandatarios antes de una votación. Sin embargo, en la Casa Rosada deslizan que no es seguro que el primer mandatario se presente en el búnker de la capital bonaerense, a pesar de su activa participación en la campaña para respaldar a sus postulantes.

El motivo de esta indecisión, según el círculo presidencial, no se debe a la especulación por los resultados, que en varias encuestas son desfavorables al oficialismo y que el propio mandatario anticipó como un "empate técnico". En cambio, afirman que las dudas responden al deseo de no "discriminar" a las otras secciones electorales.

En el gabinete, varios ministros señalaron que es probable que tampoco ellos se sumen a la espera de los resultados en el búnker. Sin embargo, se prevé la presencia de Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza. Cabe recordar que, La Plata es el lugar de donde es oriundo el candidato que encabeza la boleta de la Octava Sección, Francisco Adorni.