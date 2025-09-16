La industria sanjuanina atraviesa un momento complejo en medio de un contexto económico nacional adverso. La caída del consumo golpeó de lleno en la demanda, lo que genera una retracción de la actividad y plantea desafíos para sostener la producción y el empleo. En este marco, desde el Ministerio de Producción de San Juan buscan contener el impacto con medidas de apoyo financiero y técnico.

“Estamos atravesando años muy difíciles para la industria”, admitió a DIARIO HUARPE el ministro de Producción, Gustavo Fernández. El funcionario reconoció que “el reacomodamiento de las variables macroeconómicas ha golpeado en el consumo y ese golpe repercute directamente en la demanda de nuestras industrias”.

El ministro aseguró que la provincia no es ajena a esta problemática y que se han puesto en marcha políticas para sostener a los sectores más afectados. “Desde el gobierno provincial hemos generado distintas herramientas que tienen que ver con asistencia financiera y créditos, además de mecanismos de apoyo técnico para que las empresas puedan incorporar tecnología que las haga más competitivas”, explicó.

Entre las medidas que se impulsan, Fernández destacó la posibilidad de que las industrias accedan a programas que facilitan la certificación de procesos de calidad y el desarrollo de nuevos diseños, lo que les permitiría abrir mercados y diversificar su producción. “El objetivo es que nuestras empresas puedan dar un salto en innovación y no se queden rezagadas frente a la coyuntura”, indicó.

El ministro también resaltó el acompañamiento económico que se brinda desde la gestión de Marcelo Orrego. “El Estado sanjuanino, con recursos propios de la provincia, está asistiendo al sector privado en general y la industria es uno de los destinatarios centrales de estas herramientas”, subrayó.

Finalmente, Fernández remarcó que el compromiso del Gobierno es sostener la producción y el empleo en un escenario que calificó de desafiante. “Tenemos claro que la salida se construye fortaleciendo a la industria local, porque es el motor que puede dinamizar la economía sanjuanina”, concluyó.