Un grupo de motoqueros sanjuaninos anunció una rodada solidaria con destino al departamento Jáchal, prevista para el domingo 1 de febrero, con el objetivo de ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. La caravana reunirá a más de 250 motocicletas y combinará la pasión por las dos ruedas con un fuerte compromiso social.

El grupo de motoqueros viajará a Jáchal en dos semanas. (Gentileza)

Fernando Silva, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a DIARIO HUARPE cómo nació la propuesta: “Esta es la segunda vez que hacemos algo beneficioso para la gente. La idea surgió entre cinco chicos que siempre participamos de salidas y de ayudar a otros”.

El organizador indicó que participan distintos grupos de la provincia: “Se suman muchos grupos, de San Martín, Caucete y más”. “Son grupos de distintas partes de San Juan que se coparon con la idea”, concluyó.

El motociclista detalló que el objetivo principal es recolectar alimentos no perecederos, ropa y juguetes para entregar en Jáchal:

“Ahora somos más de 250 motos las que vamos a ir a Jáchal. Todo es para dar un granito de arena”, expresó.

Silva remarcó que no se trata de una colecta para una institución puntual, sino de ayuda directa a vecinos que la necesitan: “Cada vez que hacemos estas juntadas llevamos alimentos para repartir en el momento. Cuando publiqué la noticia me escribieron personas de Jáchal que necesitaban ayuda porque no recibían asistencia del municipio”.

Además, señaló que muchas familias afectadas por las últimas inundaciones se acercarán al lugar de entrega: “Apenas lleguemos van a ir a buscar la mercadería. Muchas familias van a acercarse”.

Horarios y lugar de entrega

La caravana partirá desde la ciudad de San Juan en horas de la mañana: “Vamos a salir a las 8 desde el centro. Aproximadamente a las 15 llegamos al parque, cerca del municipio de Jáchal”, detalló Silva.

En ese espacio se realizará la entrega: Ahí nos juntamos con otro grupo de motos de Jáchal que también está recolectando y hacemos la entrega de toda la mercadería. Todo se va a repartir en la plaza del municipio, como punto medio para todos”.

Puntos de encuentro para colaborar

Habrá cuatro puntos de encuentro el domingo para salir en caravana o dejar donaciones:

Plaza departamental de Santa Lucía.

Estación Shell de Ignacio de la Roza y Av. Circunvalación, Capital.

Estación YPF de Ruta 40 y calle Centenario, Chimbas.

Estación de YPF en la entrada de Caucete.

Los puntos funcionarán desde las 6 de la mañana, mientras que el punto central será a las 7 en la YPF de Ruta Centenario.“Todo se junta el mismo día. Aunque sea una polenta en la mochila, todo suma”, destacó Silva.

Antecedente solidario y su misión

El referente recordó la primera experiencia: “La primera colecta fue el año pasado para el Día del Niño. Juntamos ropa, alimentos y juguetes, y lo entregamos en una capilla de San Martín”.

Según contó, prepararon bolsones para las familias: “Todo se entregó un sábado cuando los chicos iban a catequesis. Fue muy lindo y por eso seguimos con esta iniciativa”.

Volviendo a la actualidad, Silva explicó que la difusión se realiza a través de grupos de WhatsApp: “En mi grupo somos 950 personas. Cada vez que salimos somos 50, 100 o 150, pero cuando es solidario se suma mucha más gente”.

Y agregó: “Nosotros no difundimos carreras ni picadas, solo ayudar al prójimo. Gracias a Dios los jóvenes se copan mucho con estas ideas”.

Dato

Para colaborar, se podrán llevar alimentos no perecederos solo ese mismo día, domingo 1 de febrero, en cualquiera de los puntos de encuentro mencionados. Ante cualquier duda, comunicarse con Fernando Silva al 2645404545.