El pasado 1 de septiembre, en un hospital de Toronto, Graham Greene falleció a los 73 años tras enfrentar una enfermedad que finalmente le quitó la vida. Su partida fue confirmada por su agente, Michael Greene, quien expresó con emoción: “Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente. Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo”.

Nacido el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, dentro de la Reserva de las Seis Naciones en Canadá, Greene tuvo una trayectoria que marcó un antes y un después para los artistas indígenas en la industria del entretenimiento. Sus inicios en la actuación se dieron en el teatro durante la década del 70, participando en producciones tanto en Canadá como en Inglaterra.

Publicidad

Su debut en televisión fue en 1979 con un episodio de The Great Detective, y en 1983 protagonizó su primera película, Running Brave. Sin embargo, su carrera internacional tomó un rumbo decisivo en 1990 cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Ave que Patea (Zitká Nagwáka) en la película Danza con Lobos.

Este filme fue un éxito rotundo, ganando siete premios Oscar, incluido Mejor Película. Además, Graham Greene fue nominado al premio a Mejor Actor de Reparto, un reconocimiento histórico que lo elevó a la fama y consolidó su rol como un símbolo fundamental para la representación indígena en Hollywood.

Publicidad

A lo largo de su carrera, Greene participó en reconocidas películas que marcaron a distintas generaciones. Entre ellas se destacan Maverick (1994), junto a Mel Gibson y Jodie Foster; Duro de Matar 3 (1995), con Bruce Willis; La Milla Verde (1999), al lado de Tom Hanks; y la saga Crepúsculo, con Kristen Stewart y Robert Pattinson.

En años más recientes, también mostró su versatilidad en Molly’s Game (2017), dirigida por Aaron Sorkin y protagonizada por Jessica Chastain e Idris Elba, reafirmando su vigencia artística hasta el final de su vida.

Publicidad

Su fallecimiento genera una profunda conmoción en el mundo del espectáculo, donde colegas, fanáticos y referentes del cine lo despiden como un verdadero ícono. Graham Greene fue un pionero que abrió puertas para los pueblos originarios en la pantalla grande, dejando un legado que trasciende su labor actoral y que seguirá inspirando a futuras generaciones.