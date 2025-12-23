Una familia de Caucete perdió su casa tras un un voraz incendio

Un voraz incendio transformó en cenizas una vivienda de Villa Independencia, en el departamento de Caucete, durante la jornada de este lunes. El siniestro, que se habría originado por un accidente doméstico en una de las habitaciones, se propagó velozmente por el techo y el resto de las dependencias debido a la combustibilidad de los materiales del inmueble.

A pesar del esfuerzo inicial de los vecinos y la posterior intervención de bomberos y policía, las llamas provocaron daños irreparables en la propiedad de la familia Ponce. En el lugar residía una mujer de avanzada edad junto a otros familiares, quienes afortunadamente no sufrieron heridas físicas, aunque perdieron muebles, indumentaria y todas sus pertenencias personales.

Publicidad

Ante la situación de extrema vulnerabilidad de los damnificados, la comunidad local ha iniciado una red de asistencia solidaria para acompañarlos en este difícil momento. El operativo de emergencia logró contener el avance del fuego hacia las casas colindantes, mientras la familia aguarda por canales oficiales para recibir donaciones que les permitan mitigar el impacto material de la tragedia.