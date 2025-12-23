Durante diciembre de 2025, PAMI continúa ofreciendo una amplia gama de beneficios a sus afiliados, enfocados en aliviar los gastos relacionados con la salud. A pesar de que quedan pocos días para finalizar el año, quienes aún no hayan comenzado las gestiones o necesiten renovar sus solicitudes todavía tienen tiempo para hacerlo.

Entre las prestaciones más demandadas se encuentran la entrega gratuita de medicamentos y el acceso a tratamientos especiales para diversas patologías crónicas y complejas. Para aprovechar estas coberturas, es indispensable cumplir con las condiciones establecidas y realizar los trámites correspondientes antes del 31 de diciembre.

El Programa de Medicamentos de PAMI cubre totalmente una variedad de enfermedades, incluyendo diabetes, cáncer, trasplantes, VIH, hepatitis, hemofilia, artritis reumatoidea, afecciones renales y ciertos problemas oftalmológicos. Esta política busca garantizar que los afiliados reciban los fármacos necesarios sin costo.

Para quienes enfrentan dificultades económicas incluso con descuentos, PAMI ofrece el Subsidio por Razones Sociales. Esta herramienta permite solicitar hasta cuatro medicamentos con cobertura completa mediante un trámite que puede realizarse online. Si se requieren más de cuatro fármacos, la gestión debe hacerse presencialmente en la agencia correspondiente, con turno previo.

Una vez aprobado el subsidio, el médico de cabecera envía la receta digital directamente a la farmacia, donde el afiliado puede retirar los medicamentos presentando su documento y credencial. En caso de no poder asistir personalmente, un familiar o persona autorizada puede hacerlo con la documentación requerida.

Para tratamientos que no están incluidos en el listado habitual, la solicitud debe gestionarse a través de la web oficial o en las oficinas de atención, donde cada caso se evalúa individualmente.

El acceso al subsidio está condicionado a ciertas restricciones económicas y patrimoniales. Los ingresos mensuales del afiliado no pueden superar el equivalente a un haber y medio mínimo, aunque si en el hogar reside una persona con Certificado Único de Discapacidad, este límite se extiende hasta tres haberes mínimos.

Asimismo, no se permite la afiliación simultánea a una prepaga ni la posesión de más de una propiedad. También quedan excluidos quienes tengan aeronaves, embarcaciones de lujo o vehículos de menos de diez años, salvo excepciones por discapacidad. La tenencia de participaciones societarias que revelen solvencia plena también impide el acceso al subsidio.

El trámite para acceder a estos beneficios puede realizarse desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, aunque existe la opción de hacerlo de manera presencial en las oficinas de PAMI.