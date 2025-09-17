Música argentina con Los Manrique en restó-bar de Chimbas

El restó-bar Hangar 1871, ubicado en Mendoza 1871 (a 200 metros al norte de la Plaza de Chimbas), será el escenario donde el dúo folclórico Los Manrique ofrecerá un show este viernes 19 de septiembre. El valor del derecho a show será de $2500 y las reservas ya se encuentran disponibles al 2644889970.

La agrupación, conformada por los hermanos José y Rubén Manrique, representa una tradición musical familiar con más de tres décadas de trayectoria. Originarios de San Juan pero con una extensa carrera desarrollada en Buenos Aires, los artistas regresaron a la provincia hace cinco años con el objetivo de difundir su repertorio de música argentina en toda la región.

Su presentación en Hangar 1871 marca el inicio de una serie de actuaciones programadas para las próximas semanas. El domingo próximo tienen prevista una presentación en El Pilonte, Rivadavia, sobre calle Meglioli, aunque esta fecha aún se encuentra en confirmación. Para el sábado 27 de septiembre, el dúo tiene confirmada su presencia en El Estribo de Caucete.

La formación actual se presenta con una guitarra y dos voces, manteniendo la esencia de la música folclórica argentina que los caracteriza. Durante su carrera en Buenos Aires, la agrupación alcanzó reconocimiento como revelación en el prestigioso escenario de Sónico Carabajal y participó en festivales nacionales de la mano de productores como Roberto Bacón.

El dúo manifestó su interés en participar de la próxima Fiesta del Sol, luego de haber estado presentes en una edición anterior realizada en La Costanera de Chimbas de la mano de Ernesto Villavicencio.