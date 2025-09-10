El Centro Cultural Conte Grand se prepara para albergar una serie de eventos culturales del 12 al 14 de septiembre, ofreciendo una programación diversa que combina música, artes visuales, danza, gastronomía y una feria de emprendedores locales. Estas tres propuestas tienen como objetivo dinamizar la escena cultural local y brindar actividades para todos los gustos.

La agenda dará inicio el viernes 12 de septiembre con la primera edición del festival multidisciplinario "La Ventana Rota". El evento, que se desarrollará desde las 18:00 hasta las 23:30 horas, celebrará la creatividad de la escena local con una cuidada selección de artistas. La programación musical incluirá shows en vivo de Cierna, Marzio Full Band y Nacho&Homero&Mati, complementados con sesiones de música electrónica a cargo de DJ Palomas y proyecciones visuales de VJ Johnofui. Paralelamente, se podrá recorrer una exposición con obras de artistas como Micenas Soler, Rhatalia, Lu Pera y Flexarte. El encuentro contará también con una feria de emprendedores y puestos de gastronomía local, entre los que destacan Umbral Cerveza Artesanal, Cocina Mutante y Bodega Romano Pin. Las entradas para este festival se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial.

El sábado 13 de septiembre, de 17:00 a 22:00 horas, tendrá lugar "La Noche Intercultural", con entrada libre y gratuita. Esta iniciativa se plantea como un espacio para viajar por el mundo sin salir de San Juan, promoviendo el intercambio y la diversidad cultural. La programación incluirá presentaciones de danzas típicas de distintos países, música de otras culturas y gastronomía casera preparada por residentes extranjeros. El evento contará además con un mercado cultural con emprendedores locales y se presentará como una oportunidad para practicar idiomas, conocer nuevas tradiciones y compartir en un ambiente abierto.

Para finalizar el ciclo, el domingo 14 de septiembre de 15:00 a 19:00 horas, los jardines del Conte Grand acogerán un ciclo de música electrónica. Este evento, diseñado para disfrutarse al aire libre y en familia, estará acompañado por una feria de emprendedores, cerrando así un fin de semana dedicado al arte y la comunidad en todas sus formas.