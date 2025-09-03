El cine argentino atraviesa un momento de debate intenso tras los dichos de Guillermo Francella en medio del éxito de Homo Argentum, que superó el millón de espectadores en salas. En este contexto, Natalia Oreiro sumó su postura durante la avant premiere de La mujer de la fila, el filme que protagoniza y que acaba de estrenarse.

Consultada por la prensa, la actriz remarcó que la cantidad de público no define por sí sola el valor de una producción. “No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla”, señaló. A su vez, defendió la convivencia de distintos estilos de cine. “A mí me encanta hacer películas masivas y que la gente se identifique, pero también creo muy necesario el cine de autor, el cine emergente, las óperas primas. Nuestro cine es nuestra historia”, expresó.

Publicidad

Oreiro también se refirió directamente a Francella, con quien compartió su primera película. “A Guillermo lo quiero mucho, es un tanque”, aseguró, y adelantó que verá Homo Argentum y lo invitará a la proyección de su propio estreno.

Además, subrayó que el arte no debe reducirse a cuestiones partidarias: “Yo abogo por la diversidad de proyectos y opiniones. Decirle a una persona cómo tiene que ver una película es subestimar al público. El cine nos conecta y debe ser libre”, afirmó.

Publicidad

Las declaraciones de Oreiro se suman al debate que abrió Francella en una entrevista reciente, donde cuestionó a producciones premiadas que, según su visión, “le dan la espalda al público”. Para la actriz, en cambio, todas las expresiones artísticas pueden y deben convivir dentro del cine nacional.