Netflix: la película alemana que se lleva todas las miradas

Netflix ha sumado recientemente a su catálogo una producción alemana que promete llevar a una reflexión profunda. En esta oportunidad la plataforma de streaming propone una producción similar a las series de “Dark”, “El pasado no duerme” y “Black Mirror”. Se encuentra dirigida por Boris Kuns y cuenta con una duración de 1 hora y 58 minutos. El filme se denomina “Paradise” y, en cuestión de horas, ha logrado posicionarse en el Top 10.

“Paradise” narra la vida de Max y Elena, una pareja aparentemente perfecta que se ve enfrentada a una encrucijada financiera y moral debido a varios reclamos de seguros. AEON, una compañía de biotecnología, les ofrece una solución poco convencional: intercambiar años de vida para saldar su deuda. De esta forma, el tiempo se convierte en una moneda de cambio, como en el caso de "El precio del mañana" (In Time).

Luego, cuando Max descubre el lado más turbio y oscuro de la compañía para la que trabaja y nota que su esposa no tiene otra salida, hace todo lo que está a su alcance para que su mujer no “sacrifique” años de su vida. Sin embargo, por más que logre cumplir con los objetivos, puede que las cosas no vuelvan a ser como en un principio. “Paradise”, al igual que Black Mirror en Netflix, invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y se utiliza en la vida, especialmente cuando la tecnología ofrece oportunidades que antes eran impensables.

En la sinopsis oficial que ofrece la empresa de entretenimiento, Netflix, se puede leer lo siguiente: “Un hombre descubre el lado oscuro de la compañía de biotecnología en la que trabaja cuando su esposa se ve obligada a renunciar a 40 años de vida para pagar una deuda”. Por otra parte, de acuerdo a las críticas, el sitio especializado Heaven of Horror afirmó que se trata de "un thriller de ciencia ficción con una trama fascinante. El principio y el final de esta película funcionan muy bien”.

Reparto de la película de Netflix

Kostja Ullmann.

Corinna Kirchhoff.

Marlene Tanczik.

Iris Berben.

Lisa-Marie Koroll.

Lorna Ishema.

Numan Acar.

Alina Levshin.

Tom Böttcher.

Gizem Emre.

Lisa Loven Kongsli.