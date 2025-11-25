El Real Madrid tiene definida su primera incorporación para la temporada 2026: el regreso del argentino Nico Paz, quien se sumará al plantel blanco tras el Mundial. El mediocampista de 21 años aceptó volver al club que lo formó, según adelantó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, aunque su llegada no podrá concretarse antes de junio de ese año.

Nico Paz, en el horizonte del Madrid a partir de mediados de 2026. (Foto archivo)

El acuerdo contempla que el Real Madrid active la cláusula de recompra de 10 millones de euros durante el verano europeo, único período en el que la operación puede ejecutarse, lo que descarta cualquier posibilidad de un retorno anticipado. Por este motivo, Paz continuará en el Como hasta el final de la temporada 2025/26, donde se consolidó como una de las piezas clave del equipo italiano.

Publicidad

La llegada de Paz convertirá al joven en el segundo argentino del plantel, donde se reencontrará con Franco Mastantuono, otra promesa albiceleste que se unió al club al cumplir la mayoría de edad. Ambos forman parte de la Selección argentina y podrían coincidir nuevamente tras el Mundial 2026, lo que genera expectativas en el cuerpo técnico madridista.

Desde el Real Madrid consideran que el paso de Paz por el fútbol italiano le dio rodaje y madurez competitiva, mientras que el Como se resiste a perderlo antes del cierre del ciclo deportivo. El club italiano entiende que su aporte es vital en un tramo decisivo de la campaña, por lo que no contemplará una salida anticipada.

Publicidad

Con la activación de la cláusula ya definida, en Madrid dan por hecho que Paz será uno de los refuerzos estratégicos del próximo ciclo. Su regreso marca otra apuesta por el talento argentino en un club que planea renovar su plantilla con jóvenes provenientes del fútbol internacional.