Carolina "Pampita" Ardohain reafirmó su estatus como referente de la moda al presentar una propuesta de inspiración náutica para esta temporada de calor,. La modelo lució un vestido de rayas verticales en blanco y celeste, una combinación clásica que se reinventa para estilizar la silueta y aportar dinamismo. El diseño destaca por incorporar volados en las mangas y en la parte superior, sumando un aire romántico al conjunto.

El estilismo fue seleccionado para iluminar su piel y potenciar su bronceado mediante una paleta de colores frescos. Para completar la apuesta, optó por la autenticidad con un peinado de ondas suaves y un maquillaje minimalista y luminoso. Esta elección refuerza la tendencia de lucir una estética sofisticada sin necesidad de recurrir a estridencias.

Esta aparición ocurre en medio de repercusiones mediáticas, tras trascender que un vecino famoso en Punta del Este se habría quejado de su festejo de Año Nuevo.

Asimismo, la modelo fue objeto de un ácido comentario de Moria Casán, quien apuntó contra ella y Zaira Nara al declarar: “Huelen una billetera y van”. Pese a las polémicas, Pampita continúa marcando tendencia con apuestas vigentes que combinan lo clásico y lo actual.