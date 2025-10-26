Nicolás Cabré y Rocío Pardo se encuentran a punto de sellar su historia de amor en el altar, con la fecha de la boda fijada para el próximo 6 de diciembre. El evento se celebrará en Córdoba, en una de las estancias "más exclusivas del Valle de Punilla", cerca de Villa Carlos Paz, y se extenderá durante tres días.

Antes de regresar a Argentina para la organización del enlace, la pareja decidió tomarse un respiro y pasar unos días de disfrute en Miami. Esta escapada se suma a su reciente viaje a Chicago, donde el actor corrió una importante maratón y estuvo acompañado de su futura esposa.

Publicidad

Ambos compartieron en sus cuentas de Instagram un carrusel de fotos que evidencia "lo enamorados que están" y lo bien que la pasan juntos. Cada retrato publicado transmite una "sensación de relax auténtico" que refleja el disfrute y la conexión de la pareja.

Entre las imágenes compartidas se destaca una donde se ve a Cabré, sin remera, posando sonriente junto a Rocío, quien luce una bikini rosa con detalles claros. La primera foto fue tomada con sillas de playa y zonas de sombra bajo los árboles de fondo.

Publicidad

Otras capturas revelaron momentos más íntimos y relajados. Una de ellas, tomada en la habitación del hotel, muestra a Rocío sentada en la cama con las sábanas revueltas y su celular en la mano, mientras Cabré aparece a su lado, con el pelo despeinado y vistiendo una remera blanca.

La pareja también posó por separado. Rocío se tomó una selfie con una sonrisa tímida, con una sombrilla color rosa viejo y una palmera de fondo. Por su parte, Cabré posó solo, sentado en una silla, luciendo "muy canchero" con una remera blanca con diseño floreal y una sonrisa también tímida. Un detalle que no pasó desapercibido es que en la foto de Cabré se asoman un termo y un mate, dejando en claro que la pareja lleva su equipo matero a donde sea que viaje.