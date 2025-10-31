Organizan un partido solidario de polo en San Juan a beneficio de una escuela

El próximo domingo 9 de noviembre, San Juan será sede de un partido solidario de polo organizado por el Huarpes Polo Club, con el apoyo del Rotary Club, a beneficio de una escuela de Rawson.

El evento comenzará a las 9:30 de la mañana y el partido principal se largará cerca de las 11 horas. Los organizadores invitaron a toda la comunidad a participar y remarcaron que no se cobrará entrada en efectivo, sino que el acceso será mediante la entrega de útiles escolares, ropa o cualquier elemento que pueda ser útil para el colegio.

“Estamos muy contentos. La idea es ayudar a una escuela que tiene pocos alumnos y muchos recursos limitados. Todo lo que se aporte será de gran ayuda, desde útiles hasta elementos para la cocina o ropa”, explicó Carlos Lucero Rodríguez.

El encuentro deportivo contará con polistas de excelente nivel, algunos de ellos actualmente compitiendo en Buenos Aires. Entre los destacados se encuentra Ricardo Figueroa, integrante del equipo Petit Ser, reconocido por su trayectoria y calidad de juego.

El partido se disputará a cuatro chukkers, de siete minutos cada uno. “Es un juego dinámico, con mucha destreza. En tres minutos y medio ya se cambian los caballos y se sigue. Corren y frenan, con mucha habilidad y espectáculo para el público”, detallaron desde el club.

El Huarpes Polo Club, ubicado sobre Ruta 20, camino a Caucete, doblando por calle La Plata, cumplirá 100 años en agosto del año próximo. Sus instalaciones, que abarcan una cancha de 250 metros por 150, ofrecen un espacio ideal para disfrutar del deporte al aire libre.

“Queremos que la gente se acerque, disfrute del día, tome unos mates, coma algo rico y, sobre todo, colabore con una buena causa”, invitaron desde la organización.