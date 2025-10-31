A menos de una semana de las elecciones nacionales, se profundizó la crisis interna del PRO. Un grupo de diputados nacionales alineados con Patricia Bullrich anunció su salida del bloque que preside Cristian Ritondo y su incorporación a la bancada de La Libertad Avanza (LLA), el espacio liderado por el presidente Javier Milei.

La decisión fue oficializada por Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez, junto a los legisladores electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, quienes asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Según fuentes cercanas a Bullrich, el movimiento cuenta con el aval de la ministra de Seguridad, quien mantiene diferencias políticas con Mauricio Macri. Entre los motivos, mencionaron “errores estratégicos” del expresidente, como la expulsión de Arabia del PRO y la falta de apoyo durante la campaña porteña.

Reacomodamiento político tras las elecciones

El sector bullrichista argumenta que su decisión está “en línea con el contundente triunfo del domingo pasado” y que “la sociedad dictó quién lleva la posta del cambio”. Desde el entorno de Arabia señalaron que “los diputados ya estaban cerca de La Libertad Avanza, pero no se había explicitado para evitar roces internos”.

Con esta salida, el bloque del PRO perderá representatividad en Diputados, mientras que el oficialismo libertario consolidará su presencia con un bloque ampliado que sumará a los nuevos aliados.

La interna Bullrich-Macri

El conflicto entre Bullrich y Macri se arrastra desde hace meses. El 30 de agosto, Arabia fue expulsado del PRO, decisión firmada por el propio Macri, quien lo acusó de inasistencias reiteradas al Consejo Directivo. Sin embargo, dirigentes del espacio reconocen que el verdadero motivo fue su vinculación con los libertarios.

Desde el entorno de Cristian Ritondo, admitieron que había un grupo de diputados “muy enojados con Macri” y que la ruptura “era inminente”.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también había anticipado esta fractura. “El bloque de La Libertad Avanza crece porque el sector de Bullrich se integra o arma un interbloque aparte. Hoy no se sienten representados por el PRO”, señaló.

Heridas abiertas y proyecciones

El malestar en el bullrichismo también responde al desarrollo de la campaña porteña, donde la ministra de Seguridad sintió falta de respaldo tanto de Mauricio como de Jorge Macri. En su entorno aseguran que la funcionaria quedó “dolida” por el apoyo selectivo del expresidente a candidatos propios.

Por su parte, Macri retomó el diálogo con Milei, aunque advirtió que el Gobierno “necesita más gestión y diálogo”. Además, sostuvo que el PRO presentará candidato presidencial en 2027, al tiempo que reafirmó su respaldo a las ideas libertarias.