Un hombre de 63 años murió este viernes en la Cuesta de las Vacas, en el departamento Caucete, mientras realizaba un peregrinaje religioso hacia el santuario de la Difunta Correa. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima era vecino de Concepción, aunque su identidad no fue revelada oficialmente.

El fallecimiento ocurrió cuando el hombre viajaba en una carretela como parte de una promesa religiosa. En un momento del trayecto, sufrió una descompensación súbita que le provocó la muerte. Testigos que se encontraban en la zona alertaron al 911, y efectivos de Gendarmería Nacional fueron los primeros en llegar para asistirlo.

A pesar de los intentos de reanimación, el hombre no logró sobrevivir. Posteriormente, personal de Criminalística de la Policía de San Juan trabajó en el lugar para determinar las causas exactas del fallecimiento y descartar otras hipótesis.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI) tomó intervención en la causa y ordenó las pericias correspondientes para esclarecer los detalles del hecho. La zona, ubicada sobre la ruta que conecta Caucete con el santuario de la Difunta Correa, suele ser transitada por numerosos fieles que, especialmente en estas fechas, cumplen promesas a la popular figura de devoción sanjuanina.