Un hombre identificado como Juan Salvador Castro Gómez, de 64 años y domiciliado en Concepción, falleció este viernes mientras se dirigía hacia el santuario de la Difunta Correa, en el departamento Caucete. El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 horas, en la Ruta Nacional 141, a la altura del paraje Caputo, después del control forestal.

De acuerdo con la información policial, Castro Gómez viajaba junto a familiares en dirección al paraje religioso con la intención de pasar el fin de semana. En un momento del trayecto, el grupo decidió detenerse a descansar y fue allí cuando el hombre sufrió una descompensación repentina.

Sus allegados intentaron trasladarlo por sus propios medios al Hospital de Caucete, pero en el camino se toparon con un control de Gendarmería Nacional, donde solicitaron ayuda de urgencia. A pesar de los intentos de asistencia, el personal médico que arribó al lugar constató el fallecimiento.

Según el informe preliminar, la médica legista que intervino en el sitio no detectó signos de violencia, y se presume que el deceso se produjo por causas naturales, dado que la víctima era diabética y sufría hipertensión. No obstante, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia que determinará las causas exactas.

El procedimiento fue coordinado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi, junto con personal de Policía de San Juan, Criminalística y Gendarmería Nacional, quienes trabajaron en las pericias y el levantamiento del cuerpo.