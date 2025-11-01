Lanús logró su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer 1-0 a Universidad de Chile, asegurando su lugar en la definición luego de superar a uno de los grandes de la competencia. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará conquistar su octavo título, y el segundo en esta competición, frente a Atlético Mineiro, que también aseguró su pase tras eliminar a Independiente del Valle.

El encuentro decisivo tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en Asunción, en el estadio Defensores del Chaco. Esta sede fue seleccionada luego de que el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra fuera descartado por no cumplir con las inspecciones necesarias para albergar una final de esta magnitud, lo que obligó a la organización a reprogramar el evento.

La final de la Copa Sudamericana se disputa en formato de partido único, a diferencia de las etapas previas del torneo. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se extenderá a un tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, se definirá al campeón mediante una tanda de penales.

El título no solo representa el trofeo y el reconocimiento continental, sino que también otorga al campeón la posibilidad de disputar la Recopa Sudamericana contra el ganador de la Copa Libertadores, en una serie de ida y vuelta que incluye un premio económico y un nuevo desafío internacional. Además, el vencedor accede directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que implica tanto un aumento en prestigio como un beneficio financiero importante, ya que garantiza una considerable suma en premios.

Desde que se instauró el formato de final única, la Copa Sudamericana ha tenido definiciones en diferentes ciudades y estadios del continente, consolidando este modelo como una experiencia de gran expectativa y emoción para los equipos y sus hinchas.