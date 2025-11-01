Una mujer fue detenida en el centro de la Capital sanjuanina luego de intentar robar varios artículos de una librería ubicada sobre calle Laprida. La rápida intervención policial permitió recuperar los objetos sustraídos y dejar a la sospechosa a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas de este viernes, en el local comercial “Lapicero”, situado en calle Laprida 165 Este. Según informaron fuentes policiales, el episodio se desencadenó cuando la mujer de apellido Galaz, de 38 años, ingresó al local y comenzó a ocultar distintos elementos entre sus pertenencias.

Todo lo robado había sido guardado en un bolso que llevaba la mujer detenida.

El accionar fue advertido por Joel Méndez, empleado del comercio, quien al notar la maniobra alertó al personal policial del Cuerpo Especial de Vigilancia que se encontraba realizando tareas de prevención en la zona. Las mujeres de la Guardia de Infantería, agente Ayelén Guanquinchay y cabo Tamara González, identificadas como Cobra 10 y Cobra 11, salieron en persecución de la mujer que huía a pie por calle Laprida hacia el oeste.

A pocos metros del lugar, las uniformadas lograron aprehender a la sospechosa y recuperar los elementos sustraídos, entre los que había un bolso de color rosa que contenía 10 paquetes de bombitas, una cortina de cotillón, dos agendas y una canopla pastel.

Posteriormente, la damnificada, identificada como Sara Eva Jason, de 55 años, radicó la denuncia correspondiente. Personal policial dio intervención al ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula “Hurto en grado de tentativa”, con intervención de la UFI de Flagrancia.

La acusada, domiciliada en Villa Morrone, Chimbas, quedó a disposición de la Justicia a la espera de las medidas correspondientes.

El operativo fue coordinado por personal policial del Comando Radioeléctrico Central, que destacó la rápida respuesta de los efectivos en una zona céntrica con gran circulación de personas.

