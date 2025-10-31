San Lorenzo atraviesa una de las peores crisis de los últimos años, marcada por problemas financieros, internas políticas y desconfianza institucional. En este contexto, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reunió este jueves en el predio de Ezeiza a las principales figuras de la dirigencia azulgrana para evaluar el futuro inmediato del club.

Durante el encuentro, Tapia fue tajante: exigió la presentación de un plan económico sustentable para frenar el deterioro institucional y advirtió que si la comisión directiva decidía recurrir a la Inspección General de Justicia (IGJ) para intervenir en el conflicto, él mismo podría impulsar una desafiliación de San Lorenzo de las competencias oficiales.

Publicidad

Según trascendió, el titular de la AFA fijó el próximo martes como fecha límite para recibir una propuesta concreta de reestructuración financiera, que permita estabilizar al club y evitar medidas más drásticas.

En la reunión estuvieron presentes Marcelo Moretti, actual presidente; Néstor Ortigoza, Manuel Agote y Horacio Arreceygor, entre otros dirigentes. La gran sorpresa fue la participación de Matías Lammens, exmandatario y actual ministro nacional, quien fue invitado especialmente por Tapia, pese a no integrar la conducción actual. Su presencia provocó malestar y tensiones internas, al punto que varios dirigentes abandonaron la reunión en señal de disconformidad.

Publicidad

En contraposición, una de las principales ausencias fue la de la vocal opositora Agustina Nordestrom, quien decidió no participar junto a su grupo por rechazar las condiciones impuestas por Tapia y cuestionar la legitimidad de la convocatoria.

Con una deuda millonaria, reclamos judiciales en curso y una creciente fractura política, San Lorenzo enfrenta un escenario crítico que amenaza con agravar su situación institucional si no logra articular un plan de emergencia en los próximos días.