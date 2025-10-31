Tras varias semanas internado en el Hospital Rawson, el pequeño Yutiel, de 11 años, quien fue atropellado por una camioneta en Pocito, recibió este viernes 31 de octubre el alta médica y regresó a su hogar, acompañado de la alegría y el alivio de su familia.

Su madre, Daiana Gatica, compartió en Facebook un mensaje cargado de gratitud y emoción, destacando la fuerza y la resiliencia de su hijo durante los días de hospitalización: “Me vuelve el alma al cuerpo que todos estemos juntos y no falte ninguno. Toda la vida voy a agradecerle a Dios por la vida de mi hijo, por ponerme esa armadura y no bajar los brazos. Fue una prueba que nos dio para aprender a confiar y a nunca perder la fe, porque la fe mueve montañas".

En un video compartido en redes, su madre lo felicitó: “Dale guerrero, que ganaste la batalla. Saliste victorioso, mi rey. Estamos súper orgullosos de vos, mi vida”. Otro mensaje enfatizó la fortaleza del menor: “Sé que los días que pasaste en el hospital no fueron fáciles. Pero demostraste ser un verdadero guerrero. La batalla ha terminado, ¡y has salido victorioso!”.

El agradecimiento se extendió a familiares, amigos, vecinos, personal médico del Hospital Rawson y autoridades locales, quienes acompañaron a Yutiel y su familia durante este difícil período. También se reconoció a quienes donaron sangre y contribuyeron a su recuperación.

Tras el siniestro vial de gravedad, Yutiel sufrió lesiones de consideración, incluyendo un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), luego de ser embestido por una camioneta Ford Ecosport en la vía pública. El accidente ocurrió el domingo 12 de octubre en la intersección de las calles Agustín Gómez y Elizondo, un punto de alto tránsito en la zona. Desde ese día, el pequeño sanjuanino permaneció en terapia en el nosocomio capitalino.

El alta médica marca ahora el inicio de la recuperación total en casa, donde Yutiel podrá disfrutar de la tranquilidad del hogar, la comida casera y el cariño de su familia.