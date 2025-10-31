La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Mercado Libre sellaron un acuerdo histórico que consolida la alianza entre el fútbol argentino y una de las compañías más reconocidas de América Latina. Desde 2026, la máxima categoría del fútbol nacional pasará a denominarse “Torneo Mercado Libre”, y el convenio se extenderá hasta diciembre de 2027.

Según comunicaron ambas partes, la unión busca fortalecer el alcance nacional de la Liga Profesional y promover una conexión más directa con los hinchas a través de estrategias conjuntas de marketing, experiencias exclusivas y beneficios para los usuarios de la plataforma.

“Es un orgullo anunciar a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Incorporar marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo desde el inicio de la gestión. Con este acuerdo, proyectamos un vínculo duradero y federal que seguirá impulsando el crecimiento del fútbol argentino”, expresó Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Desde la empresa fundada por Marcos Galperin, el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, subrayó el valor simbólico de la alianza: “Es un orgullo enorme que el torneo lleve nuestro nombre. Este sponsoreo refleja nuestra identidad y nuestro compromiso con el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina, y hoy vamos a estar juntos dentro y fuera de la cancha”.

Por su parte, Juan Lavista, vicepresidente de Marketing, destacó la relevancia del fútbol como parte de la cultura popular: “El fútbol nos une como argentinos. Queremos celebrar esa conexión con experiencias únicas, comunicación y activaciones que acerquen la marca al corazón del deporte más popular del país”.

Desde el área comercial de la AFA, Leandro Petersen, gerente de Marketing y Comercial, enfatizó la afinidad entre la empresa y los valores de la Liga Profesional: “Mercado Libre es una marca fuerte, cercana al consumidor argentino. Esta alianza permitirá seguir elevando la calidad del espectáculo y la experiencia de los fanáticos en cada partido”.

Con más de 26 años de trayectoria, Mercado Libre se consolida como la plataforma de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Su desembarco como Naming Sponsor refuerza la estrategia de la AFA de asociar el fútbol argentino con empresas de prestigio internacional, en un movimiento que busca potenciar la proyección y el valor de marca de la Liga Profesional.