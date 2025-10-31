Publicidad
Consejos para comprar seguro y evitar fraudes en el Cyber Monday 2025

Del 3 al 5 de noviembre, miles de productos estarán en oferta durante el Cyber Monday. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe brinda recomendaciones para proteger tus compras y ejercer tus derechos.

Hace 2 horas
Entre el 3 y el 5 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Cyber Monday, Foto: Gentileza.

Entre el 3 y el 5 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Cyber Monday, un evento que reúne a numerosas empresas ofreciendo descuentos y promociones en una amplia variedad de productos a través de internet.

Ante el crecimiento del comercio electrónico y la multiplicación de publicidades, emitieron recomendaciones a los consumidores adoptar precauciones básicas para garantizar que sus compras sean seguras y puedan ejercer sus derechos de manera informada.

  • Seguridad digital y verificación de ofertas: Es aconsejable comparar los precios actuales con los días previos al evento para determinar si los descuentos son genuinos y evitar caer en falsas promociones.
  • Prevención de fraudes y control financiero: Los compradores deben estar atentos a cualquier señal sospechosa durante el proceso de compra para proteger sus datos y evitar estafas.
  • Información sobre derechos y recomendaciones al consumidor: Se sugiere mantener una postura prudente ante mensajes o anuncios que intentan presionar con frases como “solo por hoy” o “última oportunidad”, que buscan generar urgencia para concretar la compra.

 

