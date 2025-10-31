Entre el 3 y el 5 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Cyber Monday, un evento que reúne a numerosas empresas ofreciendo descuentos y promociones en una amplia variedad de productos a través de internet.

Ante el crecimiento del comercio electrónico y la multiplicación de publicidades, emitieron recomendaciones a los consumidores adoptar precauciones básicas para garantizar que sus compras sean seguras y puedan ejercer sus derechos de manera informada.

