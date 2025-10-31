Durante el mes de noviembre, las personas con discapacidad que residan en Capital podrán tramitar o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin necesidad de trasladarse a otros departamentos.

Una Junta Evaluadora Itinerante comenzará a funcionar en el Complejo Ferro Urbanístico, ubicado en 25 de Mayo entre Las Heras y España, todos los martes, en el horario de 8 a 13 horas.

Publicidad

El sector destinado a las evaluaciones forma parte de la sala Espacios Compartidos, donde se habilitará un acceso señalizado con cartelería de la Dirección de Personas con Discapacidad. Allí, el equipo técnico recibirá a quienes cuenten con turno previamente asignado, notificado por mensaje de texto.

Las personas deberán respetar el día y horario del turno y presentarse con la documentación requerida: DNI y copia, CUD vencido (si corresponde), certificaciones médicas vigentes o resumen de historia clínica.

Publicidad

Además, en el lugar se dispondrá de un área de asesoramiento y orientación sobre los alcances del CUD, los requisitos para su tramitación y los programas vigentes de inclusión y asistencia. Para esta instancia no será necesario solicitar turno previo.

Atención en otros puntos de la provincia

La nueva Junta Itinerante se suma a la Junta Evaluadora Central, que continúa funcionando en el Anexo Ministerial (Hipólito Yrigoyen y Roca, Santa Lucía), y a las Juntas Descentralizadas que ya operan en Albardón, Caucete, Iglesia, Rawson, Rivadavia, Pocito, Valle Fértil, 25 de Mayo y San Martín.

Publicidad

Importancia del CUD

El Certificado Único de Discapacidad es un documento oficial que acredita la discapacidad de una persona y le permite acceder a beneficios de transporte gratuito, programas de inclusión laboral, coberturas médicas y prestaciones sociales.

En San Juan, desde septiembre pasado, este certificado reemplaza al pase libre en la Red Tulum, garantizando la gratuidad en el transporte público.