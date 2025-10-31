Publicidad
Publicidad

Provinciales > En noviembre

Capital contará con un nuevo equipo evaluador para tramitar el CUD

Desde noviembre comenzará a funcionar una Junta Evaluadora Itinerante de Discapacidad en el Complejo Ferro Urbanístico de Capital. Atenderá todos los martes del mes para gestionar o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El nuevo equipo evaluador atenderá los martes de noviembre para gestionar el CUD. 

Durante el mes de noviembre, las personas con discapacidad que residan en Capital podrán tramitar o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin necesidad de trasladarse a otros departamentos.

Una Junta Evaluadora Itinerante comenzará a funcionar en el Complejo Ferro Urbanístico, ubicado en 25 de Mayo entre Las Heras y España, todos los martes, en el horario de 8 a 13 horas.

Publicidad

El sector destinado a las evaluaciones forma parte de la sala Espacios Compartidos, donde se habilitará un acceso señalizado con cartelería de la Dirección de Personas con Discapacidad. Allí, el equipo técnico recibirá a quienes cuenten con turno previamente asignado, notificado por mensaje de texto.

Las personas deberán respetar el día y horario del turno y presentarse con la documentación requerida: DNI y copia, CUD vencido (si corresponde), certificaciones médicas vigentes o resumen de historia clínica.

Publicidad

Además, en el lugar se dispondrá de un área de asesoramiento y orientación sobre los alcances del CUD, los requisitos para su tramitación y los programas vigentes de inclusión y asistencia. Para esta instancia no será necesario solicitar turno previo.

Atención en otros puntos de la provincia

La nueva Junta Itinerante se suma a la Junta Evaluadora Central, que continúa funcionando en el Anexo Ministerial (Hipólito Yrigoyen y Roca, Santa Lucía), y a las Juntas Descentralizadas que ya operan en Albardón, Caucete, Iglesia, Rawson, Rivadavia, Pocito, Valle Fértil, 25 de Mayo y San Martín.

Publicidad

Importancia del CUD

El Certificado Único de Discapacidad es un documento oficial que acredita la discapacidad de una persona y le permite acceder a beneficios de transporte gratuito, programas de inclusión laboral, coberturas médicas y prestaciones sociales.

En San Juan, desde septiembre pasado, este certificado reemplaza al pase libre en la Red Tulum, garantizando la gratuidad en el transporte público.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS