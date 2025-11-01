Caminar es una de las actividades más accesibles para mantenerse activo, pero hacerlo a un ritmo acelerado puede marcar una gran diferencia para la salud. Investigaciones recientes realizadas en Estados Unidos y el Reino Unido subrayan los beneficios de dedicar entre 15 y 30 minutos diarios a caminar de forma enérgica.

Un estudio de la Universidad de Vanderbilt, que siguió a 79.856 adultos durante casi 17 años, reveló que caminar rápido al menos 15 minutos al día reduce en casi un 20% el riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con quienes caminan lentamente más de tres horas diarias. Caminar a paso ligero implica un esfuerzo cardiovascular similar a subir escaleras o ejercitarse con intensidad, y este esfuerzo es clave para lograr los beneficios observados.

Por su parte, la Universidad de Glasgow en el Reino Unido analizó a 420.925 personas durante 13 años y concluyó que caminar rápido está vinculado a un menor riesgo de desarrollar arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular. El estudio clasificó los ritmos de caminata en lento (menos de 5 km/h), promedio (5 a 6 km/h) y rápido (más de 6 km/h). Caminar rápido fortalece el corazón, reduce la inflamación y mejora factores metabólicos relacionados con la aparición de estas arritmias.

Además de sus beneficios cardiovasculares, caminar mejora la circulación sanguínea, tonifica músculos y huesos, ayuda a controlar el peso y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardíacos. En el plano mental, esta actividad reduce el estrés, mejora la memoria y potencia las funciones cognitivas.

Los especialistas recomiendan caminar al menos 30 minutos diarios, cinco días a la semana, resaltando que el ritmo es tan importante como la duración. Caminar entre 20 y 30 minutos a paso rápido es suficiente para obtener beneficios significativos en la salud del corazón y prolongar la longevidad.

Adoptar el hábito de caminar a mayor velocidad es una decisión sencilla y accesible que puede traducirse en un corazón más fuerte y una vida más saludable.