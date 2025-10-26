En una jornada marcada por la calma y la expectativa, el gobernador Marcelo Orrego participó de las elecciones provinciales y celebró el valor de la democracia como punto de encuentro ciudadano.

“Este día tiene que ver con la oportunidad de disfrutar un día sublime donde todos somos iguales. No importa quién es más alto o más bajo, quién pesa más o menos. En definitiva, somos todos iguales y tenemos la posibilidad de elegir, para todos los argentinos y en lo particular, para San Juan”, expresó a DIARIO HUARPE.

Consultado sobre el desarrollo de la votación, aseguró que aún espera datos concretos, pero destacó que la participación “ha mejorado un poco más de lo que pretendía en un inicio”. En ese sentido, subrayó que lo esencial es que “todos vayan a elegir”. Respecto al funcionamiento electoral, valoró la implementación de la Boleta Única en papel, señalando que permitirá resultados “mucho más rápidos” respecto de otros procesos y que reduce prácticas que “lastimaban a la democracia”.

Sobre cómo inició su día, recordó una anécdota que lo marcó en su primera candidatura a intendente. “Mi padre me dijo que comenzara en la parroquia de Santa Lucía para que Dios me ayude, porque era difícil en aquel momento. Con el tiempo, el esfuerzo y la perseverancia hicieron que las cosas se fueran dando”, relató. Además, afirmó sentirse acompañado por sus candidatos y militantes, a quienes definió como “ángeles que custodian los intereses de San Juan”.

A lo largo de la jornada, el mandatario recorrió escuelas y compartió actividades con fiscales generales y de mesa, reconociendo el trabajo que realizan durante estos comicios. “Agradezco enormemente que estén allí, porque en este sistema electoral todo se defiende. Este modelo es mucho más económico y aporta transparencia”, indicó.

Consultado sobre sus expectativas, Orrego remarcó que mantiene una visión positiva “desde la humildad”. Consideró que la elección es la consecuencia lógica de un trabajo realizado en un contexto complejo, pero destacó la calidad de sus candidatos. “Son personas probas, buenas y comprometidas. Para mí, es un orgullo llegar a esta instancia junto a ellos”, aseguró. Además, confirmó que seguirá el conteo acompañado, como lo hace desde hace más de 25 años.

Finalmente, se refirió a la representación legislativa y su vínculo con Nación. “Es muy importante para un gobernador contar con diputados nacionales que respondan a los intereses de los sanjuaninos, por encima de cualquier interés partidario o alineamiento político”, sostuvo. Y concluyó que los resultados de la noche permitirán “medir gestión” y proyectar los pasos a seguir.