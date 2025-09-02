Mundo > Violencia
Padre golpeó a un futbolista de 13 años en un torneo de Italia y terminó hospitalizado
POR REDACCIÓN
Un futbolista de 13 años del equipo Volpiano Pianese fue agredido y golpeado por el padre de un jugador rival en la provincia de Turín, Italia, y terminó hospitalizado con una fractura de tobillo. El violento episodio ocurrió en la ciudad de Collegno, luego de un partido de la categoría Sub-14 que finalizó 1-0 a favor del CSF Carmagnola.
Tras el pitazo final y después de que se desatara una pelea entre los jóvenes jugadores, el padre de un integrante del equipo ganador saltó la valla que separa la tribuna de la cancha. Se dirigió directamente hacia el arquero del Volpiano Pianese y le propinó un golpe en la cara, continuando la agresión incluso cuando el joven ya se encontraba en el suelo. Directivos de ambos equipos intervinieron para detener la golpiza, resultando uno de ellos también herido al recibir un golpe. El joven arquero fue trasladado al Hospital Martini de Turín, donde se confirmó el diagnóstico de la fractura.
El club CSF Carmagnola emitió un comunicado a través de sus redes sociales, expresando un "profundo pesar y firme condena" por las acciones de uno de sus socios. La institución se disculpó públicamente y recalcó los valores fundamentales del deporte, especialmente en las categorías juveniles, los cuales deben "inspirarse siempre en el respeto mutuo, la educación y el crecimiento personal de los jóvenes". Además, el Carmagnola informó que se tomaron las medidas necesarias contra el padre responsable del ataque con el fin de proteger la imagen de la institución.
