PAMI, la obra social destinada a jubilados y pensionados, brinda a sus afiliados la posibilidad de acceder gratuitamente a pañales, productos de higiene y medicamentos, con entrega directa en el domicilio.

Este beneficio resulta especialmente relevante considerando que la mayoría de los adultos mayores afiliados cobran jubilaciones mínimas o cercanas a ese nivel, que con el aumento previsto para octubre alcanzará los $326.363. Así, el programa representa un alivio económico para quienes más lo necesitan.

El Programa de Atención Médica Integral de PAMI ofrece un paquete mensual de pañales absorbentes descartables sin costo. En caso de requerir una cantidad mayor, el afiliado puede solicitarla, aunque deberá aguardar la autorización correspondiente.

Para acceder a este beneficio, es necesario que el jubilado obtenga una Orden Médica Electrónica (OME) expedida por su médico de cabecera que certifique la necesidad de usar pañales. Esta receta debe renovarse cada seis meses y presentarse en cualquiera de las sedes de PAMI.

Actualizar el domicilio de entrega es sencillo: el afiliado puede realizar el cambio personalmente en una agencia de PAMI o mediante una llamada al número 138, la línea de atención personalizada de la obra social.

Una vez que el proveedor prepara el paquete, PAMI notifica al afiliado para informarle que el pedido está en camino. Además, el mismo día de la entrega, se envía un mensaje para coordinar la recepción.

Si el destinatario no se encuentra en el domicilio, el envío se reprograma para una segunda entrega. En caso de no concretarse esta segunda entrega, el afiliado deberá retirar el paquete en un punto específico que PAMI indicará.