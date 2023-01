Laila es bajita, tiene el pelo teñido de rubio y una panza de cinco meses de embarazo que toca constantemente. Se mueve con la vista baja la mayor parte del tiempo y si estuviera caminando entre los que van y vienen por la peatonal, la mayoría pasaría de largo. Pero no está moviéndose de un lugar a otro, está cantando en el cruce de peatonales, paralizando el movimiento de todos cada vez que elige una ópera.

A su alrededor siempre hay cuatro o cinco personas que se quedan a escuchar más de una canción. El resto detiene su ritmo unos minutos al menos. Comentan entre ellos con sorpresa la potencia al cantar de esa sanjuanina de 21 años que desde los 6 elige cantar y, a pesar de las dificultades, persiste con su sueño.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Un sueño en el que fue fundamental su abuelo Oscar Nefa, quien un día la escuchó cantar una ópera sin ningún tipo de educación musical y le dijo una frase que la marcó: “Se te escucha bonito, deberías practicar más”, le dijo. Hizo falta esa frase, desde el cariño y el buen oído, para inspirar a la joven, que hasta el día de hoy le dedica su música a su abuelo.

“Canto desde los 6 años y a los 11 empecé con la ópera viendo videos de YouTube. Imité a una cantante y me gustó. Fue después cuando audicioné para el coro de la Escuela de Música, pero tuve que dejar para terminar la secundaria”, contó. Ese fue en parte el inicio de lo que hoy es su ingreso principal, cantar en la peatonal con un parlante, la asistencia de su esposo que la acompaña siempre que puede y no mucho más.

Las mañanas de cantar en la calle son sus preferidas, explica. “Esto es lo que más me gusta, estar con la gente, poder alegrarles el día. Ahora también lo hago por mi hijo Octavio”, dice mientras vuelve a tocarse la panza.

Laila prefiere cantar a casi cualquier otra cosa, pero hay otra razón por la que lo hace. Antes tenía otro trabajo, pero su médico le dijo que por un problema coronario su embarazo, que la tiene tan ilusionada, es de riesgo. “Me dijo que no camine mucho, que no levante cosas. Le pregunté si podía seguir viniendo y me contestó que sí”, resume.

Publicidad

Vive en Rawson con su pareja, que trabaja en el campo y cuando no lo llaman está con ella, llevándole agua y asegurándose de que se sienta bien. Desde el 24 de diciembre Laila tiene permiso oficial del municipio y quiere ir todo lo que pueda, mientras su embarazo se lo permita.

Además, en el lugar son muchos los que aprecian el arte de la joven y se acercan a su caja con dinero y hasta regalos. Una mujer, luego de escucharla y sin conocerla, fue hasta una casa de ropa de bebés que estaba en la misma cuadra y le regaló una mantita para el bebé.

Este 2023, la cantante quiere empezar a estudiar en la universidad. “Estoy entre medicina como abuelo y la música, pero creo que va a ser la música”, reconoce. Para ella es difícil estar lejos del arte y siempre termina volviendo.

La charla con este medio terminó cuando un hombre mayor, que había estado mientras cantaba “O mio, babbino caro”, la ópera por la que su abuelo la incentivó, y le pidió otra canción más. Laila dijo que sí de inmediato. “Me pidió que cante la preferida de mi abuelo, y hoy se cumplen dos años de que se murió, así que se lo voy a dedicar a él y a mi bebé”, dijo.

Si bien estaba emocionada, entre los nervios de la cámara y que le hubieran pedido esa canción en particular, la peatonal quedó otra vez quieta, en plena hora pico, para escuchar a Laila cantar Nessun Dorma.